警四分局向國軍宣導反詐

警四分局前往陸軍關渡地區指揮部機械化步兵第二營進行防詐騙宣導。（警四分局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

農曆春節將至，為強化防詐騙宣導工作，基隆市警四分局應陸軍關渡地區指揮部機械化步兵第二營邀請，前往外木山營區向現場官兵弟兄進行識詐、反毒及交通安全宣導，提醒國軍官兵應重視相關反詐騙訊息、提高對詐騙手法的辨識，更加認識各種詐騙型態，防止家人及民眾受騙，一同守護全民財產安全。

警方解說近期最常見的五大詐騙手法「假買家騙賣家詐騙」、「假投資詐騙」、「假交友投資詐騙」、「色情應召詐財詐騙」、「假網路購物」等類型，例如利用Threads上投放投資廣告能短期獲利詐騙被害人，或是在社群媒體上創建異性角色並聲稱以「交往為前提」，吸引民眾加入，然後稱有投資管道可快速獲利，而要求加入LINE投資群組，點擊假投資網站或下載假投資ＡＰＰ並投入大量資金，之後續再以各項理由拒絕出金，致使民眾遭受財產損害。

警四分局分局長洪政崴提醒，尤其有「有獲利經驗」、「有內線」、「加入名人群組」等詐欺關鍵字出現，就須特別小心，多認識詐騙型態，可以增加警覺性，若發現疑似詐騙，迅速報警，就有機會攔阻詐騙。