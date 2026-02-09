警圍捕攻堅抓通緝犯 同夥持爆裂物與警對峙90分鐘

屏東縣 / 綜合報導

屏東警方在內埔鄉要拘捕一名李姓毒品通緝犯，沒想到，屋內另一名林姓男子衝到屋頂拿著爆裂物與警方對峙，警方擔心如果強勢攻堅，男子會丟爆裂物恐怕傷及無辜，於是找了男子的家人親情喊話，才讓他棄械投降，八軍團防爆小組也全副武裝帶著拆彈儀器趕到現場氣氛相當緊張。

兩名特勤隊警員，手持長槍進入屋內，屋內還有身穿防彈背心的員警，外圍拉起封鎖線，現場氣氛緊張，因為屋頂有名手持爆裂物的男子，手裡握著爆裂物，站在屋頂水塔架上，由於周邊都是住家，警方不敢強勢攻堅，擔心激怒對方丟出爆裂物，恐怕會傷及無辜。

屏東東港分局分局長高志正說：「警方還有他的家屬跟他溝通勸說。」昨(8)日下午1點多，屏東東港警方跨區，來到內埔鄉一處住家，拘提一名李姓毒品通緝犯，沒想到屋內的林姓友人，持爆裂物衝到屋頂，與警方對峙約一個半小時，最後男子在嬸嬸的親情喊話下，棄械投降。

屏東東港分局分局長高志正說：「我們也先請他把爆裂物放置在現地，然後人員過來我們警方這邊。」

李姓通緝犯林姓男子雙雙被逮，隨後八軍團防爆小組獲報趕到，全副武裝帶著拆彈儀器，進入屋內，根據初步鑑定，爆裂物非屬國軍制式彈藥，後續由警方帶回，將請專家檢視，是什麼樣的爆裂物，由於警方當下在屋內，查獲二級毒品安非他命700多公克，而林姓男子也被查出有毒品前科，這次持爆裂物拒捕，是否也跟毒品有關，有待警方調查來釐清。

