警在東區商圈拔槍！ 一車4人飄酒味、拒熄火下車

一名男子與友人從酒店離開後開車準備駛離。（圖／東森新聞）





台北東區商圈清晨傳出槍聲驚動路過民眾。一名男子與友人從酒店離開後開車準備駛離，遭巡邏員警發現前座2人未繫安全帶，車內還飄散濃厚酒味。員警上前盤查，但駕駛拒絕配合，態度囂張並嗆聲「叫隊長來」。警方擔心有衝撞危險，當街拔槍喝斥，場面一度緊張。

車內4人全被要求下車，但駕駛仍不斷挑釁，質疑警方職權，堅持不下車、不酒測，並拿手機錄影反嗆。員警多次勸導仍無效，只能拔槍喝令下車，避免危險發生。

事發地點位於台北市東區商圈車流量大的路口。當時4人剛從酒店走出，駕駛23歲曾姓男子與同車女子皆未繫安全帶，車上散發濃烈酒味，行為舉止明顯可疑。警方要求配合酒測，但曾男拒測，還堅稱自己沒義務配合，雙方在路口僵持不下。

巡邏員警考量現場車流與衝撞風險，只能拔槍喝斥要求立即下車。警方事後表示，執法過程全程符合比例原則，沒有過度或不當使用強制力。

警方已依規定開立舉發單，未繫安全帶罰款3000元，駕駛拒測依規定重罰18萬元並扣車。男子當下拒絕所有要求，如今仍得乖乖繳罰單。事件發生在週五尖峰時段，大馬路口上演拔槍喝斥，也讓不少民眾看傻眼。

