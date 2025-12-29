警埋伏逮車手！旅美富商先遭詐3千萬 返台又被索2百萬才清醒

記者楊忠翰／台北報導

北市警方在咖啡店外逮捕吳姓共犯。（圖／翻攝畫面）

台北市1名60歲旅美富商，因聽信詐騙集團假投資話術，陸續被騙3千多萬元，日前詐團成員又以投資獲利必須先支付手續費為由，要求支付現金200萬元，富商始知受騙上當，隨即前往派出所報案；27日上午10時許，警方在中山北路二段93巷內咖啡廳埋伏，一舉逮捕前來面交的賴姓車手，以及現場監控的吳姓共犯。

中山分局表示，該名富商旅居美國加州，日前收到詐騙集團的虛構投資專案，陸續匯款95萬美元，折合新台幣3千萬餘元，後來富商返台處理私事，詐騙集團食髓知味，再度誆稱自己可協助提現，但必須先支付手續費200萬元，富商察覺異狀，隨即前往中山二派出所報案。

警方獲報後不敢大意，隨即成立專案小組，並要求富商配合誘捕行動，專案小組先在咖啡廳周邊部署警力，待賴姓車手入內收款時，再上前表明警察身分，一舉將賴男壓制逮捕，專案小組同步查獲守在店外的吳姓共犯。

警方當場查扣手機、K他命、毒咖啡包等證物，全案訊後將賴、吳2人依詐欺、毒品等罪嫌移送法辦，並持續擴大追查幕後詐騙集團成員。

北市警方在咖啡店內逮捕賴姓車手。（圖／翻攝畫面）

北市警方在賴、吳2人身上搜出毒品。（圖／翻攝畫面）

