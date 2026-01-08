警執勤看直播！遭民眾PO網控態度惡劣 分局：將記過懲處

屏東分局值勤台員警遭民眾控訴，面對詢問案件時態度惡劣，更誇張的是，還在「上班執勤」時間滑手機看直播影片，相關畫面被拍下後PO網，引發輿論譁然。對此，所屬分局回應，針對該名警備隊員於執勤期間觀看與公務無關的直播內容，將予以記過懲處，並追究相關幹部責任。

事發於7日早上，民眾因個人事務前往屏東分局洽公，發現值勤台員警正在觀看線上直播，且內容與勤務無關，整個過程都被民眾拍下並上傳網路，指控對方上班摸魚、態度不佳。

廣告 廣告

員警正在看一名女子直播。圖／翻攝自threads

員警行為引發正反兩面看法，有的民眾認為員警只要不洩密或是影響工作就好；但也有人認為員警應該都要展現基本的專業與尊重，「是人民對警察最基本的期待嘛」。

據了解，被控訴的是一名警備隊員，當天上午8到12點值勤守望勤務，過程觀看疑似和勤務無相關直播影片，所屬分局也出面回應，將就員警違失部分將予記過懲處及追究幹部責任，並指出會持續加強員警勤務紀律。

屏東／蘇世偉、陳淳禎、蕭志遠 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

東港警匪衝突！槍砲犯拒捕開車衝撞 警連開數十槍逮人

國民黨首波縣市長提名3+1出爐！ 鄭麗文聘王金平最高顧問「駁不合」

屏東縣72年首位女縣長！ 周春米就職3週年感謝鄉親支持