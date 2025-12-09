警執蕭美琴交管遭撞！ 警母盼別再政治口水

副總統蕭美琴日前在宜蘭視察期間，一名24歲林姓警員執行交管勤務時遭廂型車撞擊重傷，引發在野黨批評「假視察、真輔選」的爭議。事件持續延燒，林姓警員的母親出面表示，將責任全怪在副總統身上「有失公允」，並呼籲外界不要將她兒子的傷勢作為政治口水戰的題材。對此，蕭美琴也表達關切，希望這位員警能早日康復，而家屬則對肇事駕駛至今仍未道歉表示不滿。

副總統蕭美琴。（圖／TVBS）

林姓警員的母親在公開發言中強調，副總統「人很好」，若將兒子受傷的責任歸咎於副總統視察行程是不公平的。她特別呼籲外界「不要用我兒子這邊想要做口水戰」，顯示家屬不希望這起意外被過度政治化。家屬的發言直指將責任怪罪到副總統身上是不公平的做法，同時表達了對肇事駕駛至今仍「神隱」未道歉的不滿。林姓警員母親質疑肇事駕駛：「如果這位太太您自己是睡著的，妳怎麼確定妳老公沒有睡，你不會想要來看看被你撞的人現在怎麼樣嗎？」

對於這起事件，蕭美琴在出席AI青年力論壇時停下腳步回應，表示「現在的醫療團隊全力在幫忙，用他們的專業，那也祝福他能夠早日康復」。她的回應顯示對這位受傷員警的關心，並將焦點放在員警的康復上。家屬的態度也清楚表明，在這起事件中最該負責的是肇事駕駛，而非將意外政治化。

副總統蕭美琴談宜蘭員警。（圖／TVBS）

除了回應警員受傷事件，蕭美琴當天也在AI青年力論壇中與高中、大專校院學生進行交流。面對學生提問「政府要如何確保年輕人仍有足夠的就業機會」，蕭美琴回應表示：「有一些創新尤其是大家這麼積極的參與各項AI工具、AI創新的活動，其實百工百業的職場都在等著你們來。」她也提到台灣在軟體人才領域「有待加強」，相較於硬體方面的優勢。

整起事件反映出政治事件容易被過度解讀的現象，而林姓警員家屬的發聲則顯示他們希望意外不要成為家屬的「第二度傷害」，也呼籲各方將焦點放在員警的康復與肇事者的責任上，而非政治爭議。

