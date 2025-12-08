警執行交管遭撞 宜蘭藍批輔選、綠駁政治操作

（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭林姓員警5日執行交通勤務受傷，經搶救後生命狀況已穩定。國民黨質疑是執行輔選行程，並非公務視察。民進黨則回應，國民黨將不幸意外當成政治提款機，籲放下政治操作。

林姓警員5日晚間在頭城鎮執行交管勤務時，遭廂型客車撞擊重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急救，經6大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。

國民黨宜蘭縣議會黨團今天舉行記者會，並發布新聞稿表示，民進黨堅稱此次為「公務視察」，但行程動線與民進黨在宜蘭的選舉布局卻驚人地一致。整場行程談的災後復原、農業發展與長照政策，完全貼合民進黨宜蘭縣長提名人林國漳的主打政見，如果不是輔選，外界難以理解何以如此「精準」。

國民黨表示，行政中立是民主政治的最基本底線，輔選活動的相關費用應由政黨與候選人自行負擔，任何政治目的的行程都不能動用公務預算，公務行程不可包裝成黨務行程，黨務行程更不能假借公務名義進行。

民進黨宜蘭縣議會黨團表示，5日晚間的意外事件是任何人都不希望看見的，事發後，黨團第一時間趕往醫院關心，希望能陪伴家屬並掌握醫療狀況，也為受傷員警祈願，行政院政務委員陳金德及民主進步黨籍立法委員陳俊宇，更是直到員警轉院都未曾離開。

民進黨指出，國民黨的反應從一開始就完全偏離基本分寸且缺乏同理，不是關注傷勢也不是支持家屬，而是急著搶發聲明，把這起不幸意外當成政治提款機。

民進黨表示，國民黨在最需要冷靜的時候，不斷在家屬傷口上抹鹽，像「撿到槍」般興奮，只算計選舉利益，完全忽略受傷警員與家屬所承受的壓力，呼籲放下所有政治操作，把焦點集中在受傷警員的治療、復健與家屬的支持。（編輯：方沛清）1141208