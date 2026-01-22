警報狂響！日「柏崎刈羽核電廠」重啟僅1天 突緊急暫停運轉

日本東京電力公司21日證實，位於新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠6號機再啟動作業期間發生異常，今天凌晨進行控制棒拔除作業時警報響起，由於短時間內難以釐清原因，已決定停止反應爐運轉，並展開詳細調查。

柏崎刈羽核電廠。（圖／路透社）

《日本放送協會》（NHK）報導，東京電力指出，21日晚間約7時，6號機開始拔除用以抑制核分裂反應的控制棒，正式進入再啟動程序。然而約5個半小時後、今凌晨零時30分左右，與控制棒操作與監控相關的警報突然作動，作業隨即中斷。

截至警報發生時，205支控制棒中已有52支被拔除。東京電力初步判斷可能與電氣系統異常有關，曾更換相關面板的電氣零組件，但情況並未改善。由於確認故障原因需要較長時間，東京電力最終決定讓反應爐停機，並已通報日本原子力規制廳及新潟縣政府。

東京電力表示，「在現階段持續運轉並不適當，因此判斷先行停止反應爐是最妥當的決定。」東電強調，6號機目前仍處於核燃料持續發生核分裂反應的「臨界」狀態，但反應爐本身並無異常，「就安全層面而言沒有問題，也沒有任何放射性物質外洩。」

柏崎刈羽核能發電廠於2011年311強震後停止運作，直到2025年11月21日獲批准重新運轉，本月20日重啟6號發電機組，預計2月26日進行商業運轉。

