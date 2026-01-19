警報系統異常 柏崎刈羽核電廠6號機組延後重啟

日本東京電力公司宣佈，原本預定1月20日恢復運轉的柏崎刈羽核電廠6號機組，因為警報系統異常，重啟時間將延後。

柏崎刈羽核電廠6號機組重啟，對東京電力公司來說，意義重大，因為它將成為2011年福島核一廠核事故以來，東京電力旗下，首座重新啟動的核子反應爐。公司原本規劃，6號機組將在1月20日啟動，並在2月26日正式投入商轉；7號機組則預計於2030年前後重啟。

柏崎刈羽核電廠，是日本最大規模的核電設施之一，隨著日本積極強化能源安全，希望降低對高價化石燃料進口的依賴，柏崎刈羽核電廠的重啟，被視為關鍵一步。

東京電力發言人表示，目前正評估警報異常對安全運轉的影響。市場普遍認為，雖然這次延後運轉的時間可能不長，不過任何對核電重啟的技術或安全疑慮，仍可能牽動外界對日本核能政策及電力供應穩定性的關注。