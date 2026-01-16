警報解除！台美關稅敲定15％ 工總：小心美方祭「匯率」回馬槍

針對近期備受矚目的台美關稅談判結果，全國工業總會（工總）於今（16）日發布聲明，高度肯定政府談判團隊在複雜地緣政治環境下的努力。工總指出，美方將「對等關稅」由原先的32％大幅降至15％，且成功爭取半導體等關鍵產業適用最優惠盟國待遇，此舉將有效緩解我國出口產業壓力，並穩定全球供應鏈地位 。

關稅降至15％與日韓齊平 避免結構性劣勢

工總表示，此次談判最關鍵的成果在於將原先傳出的32％高關稅，經溝通後先降至20％，最終定案為15％，且不與最惠國待遇（MFN）稅率疊加計算。

工總強調，這一成就意味著台灣成功爭取到與日本、韓國等主要競爭對手「對齊」的關稅水準，消除了我國出口產品在美國市場可能面臨的價格競爭結構性劣勢。這對資通訊產品、機械設備、工具機、扣件、水五金及汽機車零組件等高度依賴美國市場的產業而言，無疑是穩定了既有客戶關係與中長期訂單佈局。

232條款取得突破 半導體獲「最優惠盟國」待遇

在產業界極為關注的「232條款」議題上，談判團隊成功爭取到半導體及半導體衍生品適用「最優惠盟國待遇」，待遇與日本、韓國及歐盟齊平；此外，豁免範圍同時涵蓋汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項重要品項。

工總認為，此成果不僅確立了台灣在關鍵產業的國際戰略地位，也大幅降低高科技及製造業赴美投資的不確定性；同時，雙方簽署投資合作備忘錄（MOU），涵蓋供應鏈、半導體與AI等戰略合作，顯示政府成功將產業優勢轉化為談判籌碼。

展望未來 工總提三大建言

儘管談判取得具體成果，工總仍提醒政府應關注後續挑戰，並提出三大建議方向：

第一、穩定出口競爭基礎：15％的稅率消除了市場對關稅高於日韓的憂慮，政府應持續協助企業利用此一相對穩定的基礎進行產能配置。

第二、留意匯率與非關稅障礙：工總示警，美國經貿政策工具多元，未來不排除重啟對貿易夥伴的「匯率政策調查」，產業界期盼政府提前研判風險，避免非關稅因素成為新的不確定來源。

第三、正視供應鏈重組下的產業失衡：隨著全球供應鏈走向「友岸化」與在地化，部分產能可能外移。工總特別指出，台灣出口結構中有相當比例的中小企業，若訂單轉移過快，恐面臨被擠壓的風險，建議政府在深化國際合作之餘，必須同步關注國內產業鏈的完整性與結構平衡，協助中小企業轉型。

工總指出，此次談判為產業界爭取了更具可預期性的經營環境，未來將持續與政府保持密切溝通，共同因應國際經貿的新變局。