南部中心／蘇晟維、廖錦雄、劉尹淳、林樹銘 屏東-高雄報導

鳳凰颱風12日晚間7點多登陸恆春半島，短短20分鐘，就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除海陸警。不過，晚間高雄一度出現大風大雨，墾丁海邊也捲起大浪，有隻梅花鹿，疑似被狗狗咬傷，受困在沙灘上，由海巡人員在旁戒護，但登陸點的恆春，反倒風雨不明顯，店家把握賺錢機會，照常營業。





警報解除！鳳凰登陸「20分鐘就陣亡」 高雄晚間一度大風大雨

屏東恆春鎮上的店家，燈火通明，業者把握颱風雨勢還不明顯的時刻，照常開門做生意。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





屏東恆春鎮上的店家，燈火通明，業者把握颱風雨勢還不明顯的時刻，照常開門做生意。土魠魚羹業者表示，颱風天我們都會營業，今天生意不錯，人有比較多，因為比較少人營業。民眾表示，家裡沒煮，但不太擔心颱風啦，風雨不是很大。

民眾放颱風假，家裡乾脆不煮了，直接到外頭覓食，煎餃攤前不斷有民眾排隊。蒸餃店業者表示，昨天就有決定今天要營業，因為看昨天的風雨沒有想像中那麼大，生意也是蠻好的。





警報解除！鳳凰登陸「20分鐘就陣亡」 高雄晚間一度大風大雨

高雄市區，晚間在颱風登陸後，風勢和雨勢一度增強。（圖／民視新聞）





虛弱的梅花鹿，躺在南灣的沙灘上，等待救援，鳳凰颱風快閃，墾丁海邊一度捲起大浪，有梅花鹿疑似被狗狗咬傷，受困在沙灘，海巡人員拿著手電筒，隨時戒護小鹿的身體狀況。高雄市區，晚間在颱風登陸後，風勢和雨勢一度增強，有機車騎士只好停下車穿雨衣，還有行人撐傘快步通過路口，就怕被淋成落湯雞。民眾表示，覺得蠻傻眼的啦，明天要正常上班上課，然後現在雨這麼大，就覺得這個颱風有點難以捉摸。鳳凰颱風12日晚間7點多登陸恆春半島，短短20分鐘，就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也在晚間8點半解除海陸警報，但受到颱風外圍環流影響，高屏地區13日仍有出現局部大雨的可能，提醒民眾多加留意。





原文出處：警報解除！鳳凰登陸「20分鐘就陣亡」 高雄晚間一度大風大雨

更多民視新聞報導

墾丁海灘竟出現梅花鹿！疑遭野狗咬傷無法逃離 多次險遭大浪滅頂

鳳凰風雨強! 後壁湖"冷卻塔被吹斷" 小琉球巨浪打過堤防

鳳凰颱風1940恆春登陸 入冬最強冷空氣「這天」報到！全台有感降溫

