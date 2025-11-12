警報解除！鳳凰登陸20分鐘就變熱帶低壓 北台灣仍炸雨

輕度颱風鳳凰今（12）日19時40分在屏東縣恆春鎮登陸後，強度迅速減弱。（圖／中央氣象署）





輕度颱風鳳凰今（12）日19時40分在屏東縣恆春鎮登陸後，強度迅速減弱，氣象署於20時將其降為熱帶性低氣壓，並在20時30分解除海上及陸上颱風警報。

氣象署預報科長林秉煜指出，鳳凰颱風登陸後很快減弱，預估今晚至深夜間將自台東出海。林秉煜提醒，今晚至明日台灣周邊沿海仍有3至5公尺浪高，並伴隨長浪，北部沿海更可能出現約6公尺高浪，前往海邊活動應提高警覺、注意安全。

此外，鳳凰的外圍環流加上東北季風影響，北部地區持續有雨，未來幾天氣溫也將明顯下滑。隨著東北季風增強並與東南風交互影響，北部地區可能出現短延時強降雨；中南部及東半部天氣則相對穩定。

中央氣象署發布今晚到明日白天降雨預報。（圖／中央氣象署）

林秉煜指出，東北季風預估15日至16日暫時減弱，但下一波東北季風將於17日南下，北部與東半部雨勢再度增強。屆時冷空氣可能為入秋以來最強，各地低溫將降至16至18度，局部地區甚至可能下探15度。

中央氣象署提醒，東北季風將帶來溫度驟降。（圖／中央氣象署）

此次鳳凰颱風外圍環流與東北季風的共伴效應帶來的雨勢相當可觀，蘇澳與基隆觀測站雙雙刷新歷史紀錄。蘇澳站昨（11）日累積雨量達648.5毫米，打破1992年11月16日紀錄；基隆站則測得269毫米，超越2000年11月1日的紀錄。

今晚起南部及花東地區降雨將趨緩，但北部、北海岸及大台北山區仍有明顯雨勢。明（13）日各地雨勢可望進一步減弱，不過北台灣仍有較高降雨機率。隨著東北季風增強，北部高溫將由今日的28至30度驟降至20至22度，體感明顯轉涼。

中央氣象署發布未來降雨趨勢圖。（圖／中央氣象署）

