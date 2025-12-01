警報請檢察官指揮！夜店大亨夏天倫遭伏擊 嫌犯移送北檢複訊

記者楊忠翰／台北報導

林嫌埋伏砍傷夜店大亨夏天倫，警方訊後將他依殺人未遂罪嫌移送法辦。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區知名夜店創始人夏天倫，30日傍晚6時16分帶著女友離開健身房，欲前往民生東路三段某大樓地下停車場，卻遭2名惡煞持利器伏擊，造成夏天倫左手臂刀傷、右手臂及眼部腫脹等傷勢，女友則是眼部腫脹，雙雙被送往馬偕醫院救治；1日下午4時30分，警方訊後將林嫌依殺人未遂罪嫌移送法辦，並報請檢察官指揮偵辦。

警方表示，昨天中午12時許，雙煞來到夏天倫內湖住家埋伏，下午3時許夏天倫離開住家，1小時後抵達民生東路三段的健身房，雙煞開車尾隨進入停車場；傍晚6時9分，夏天倫帶著女友現身，雙煞隨即衝上前去攻擊，過程僅1分鐘，雙煞得手後分散逃離現場，其中1人往中山區逃逸，林嫌則是在40分鐘後抵達民有派出所投案；警方將林嫌帶回現場查證，並車內搜出刀械、棍棒、辣椒水等證物。

警方調查，林嫌擁有詐欺前科，並無幫派註記，昨晚他主動投案後，自稱是夏天倫員工，因不滿被對方酸言酸語，才會選擇挾怨報復，但警方進一步追問細節，林嫌便拒絕回答問題，警方懷疑是幕後指使者提供的說法。

警方進一步清查林嫌手機後發現，裡面沒有任何通訊軟體的對話紀錄，也沒有任何撥打的號碼，通訊錄內僅有1組律師電話，顯然是幕後教唆者提供的全新手機，警方仍會將手機送至刑事局進行數位採證，藉以確認林嫌是否曾刪除過資料。

不僅如此，林嫌用來尾隨夏天倫的車輛，車主正在入監服刑，林男宣稱是車主入獄前交給他保管，至於辣椒水及刀械等犯案工具，則是原本就擺放在車內，他隨手拿出來教訓夏天倫；警方追問共犯身分，林男則說：「我只知道他叫阿源」，林男供詞避重就輕，顯然是為了製造斷點，藉以保護幕後教唆者。

今天下午4時30分，警方將林嫌依殺人未遂罪嫌移送法辦，並報請台北地檢署指揮偵辦，藉以釐清全案經過及犯案動機。

