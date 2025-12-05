警大前校長楊源明現身台新新光金耶誕點燈 新職受矚目

台新新光金控5日傍晚舉辦耶誕點燈活動，16位被唱名登台的集團高層裡頭，赫然出現今年7月15日從中央警察大學校長退休的楊源明，以台新育樂公司董事長身分，默默站在他的前輩，也當過警大校長的台新建築經理公司董事長刁建生的身旁。

台新育樂是經營臺北台新戰神職業籃球隊的公司，為台新新光金透過創投轉投資的孫公司，2023年成立，首任董事長由台新建經董座刁建生兼任，刁建生2019年從警大校長退休後就到台新金集團服務。據悉，楊源明今年9月接替刁建生出任台新育樂董座，讓台新新光金一下子有了兩位警大退休校長。

刁建生、蔡清祥、楊源明，都轉戰台新

若加上去年卸下法務部長職務後，出任台新青少年基金會董事長的蔡清祥，台新新光金等於同時有3位檢警界退休大咖在坐鎮，台新新光金控董事長吳東亮長年耕耘檢警界堪稱結實纍纍。蔡清祥5日也出席台新新光金的耶誕點燈活動，外表比擔任部長及去年出席台新金耶誕點燈時都更加年輕。

警界退休大咖擔任金控旗下育樂公司董座，台新新光金並非首創。中國信託金控透過創投子公司於2021成立中國信託育樂公司，經營職棒、職籃、電競等運動賽事，首任董座就是由警界大名鼎鼎的「恩公」、曾任內政部警政署署長的陳國恩出任，台新新光金在投資架構與董座人事上都循中信金模式，算是金控業第二例。

延攬退休檢警大咖，金控效益多重

民營金控大老闆為什麼喜歡請檢警界退休高層擔任旗下機構董座？金融界人士說，台新金控還沒跟新光金控合併前，與中信金一樣，都是銀行獲利與資產規模居大的銀行型金控，而且以個人金融業務見長，與檢警高層交好，要是遇到客戶前來抗議，老長官的一通電話不但叫得動派出所，也可以幫忙擺平糾紛。

另外，國內職籃較少涉及簽賭，但台新新光金對於運動賽事的經營企圖，不會只停留在職籃，未來若有機會，也想跨足到職棒。有警界退休大咖擔任育樂公司董座，對於比較容易跟簽賭扯上關係的職棒來講，也有助於防範未然。

退休檢警高層爭相被民營金控延攬，一位曾經擔任法務部長但不願具名者5日晚間受訪時說：「我們應該這樣去理解，企業都會想維持好關係，不管是政治關係、企業關係或社會關係，金融業是特許行業，更需要打點好關係，從這個角度去想，新的職務是否為既有專業的延伸，就不是那麼重要了。」

