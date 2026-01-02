警大土地公廟香油錢被偷 錢箱校門前神掉落！慣竊當場被逮

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名游姓男子數月前因毒駕被警方查獲送辦交保後，竟變本加厲在北桃園地區以行竊維生，甚至持曾在中央警察大學施工時之舊通行證瞞過校警，進入校園竊取校內土地公廟香油錢箱，唯騎車出校門時香油錢箱突然掉落地面，校警趨前查看揪出上情，並通報轄區警方帶回偵辦，案經警方依法送辦後，由檢察官向桃園地院聲請預防性羈押獲准。

龜山警分局表示，游姓男子（59歲）原從事油漆工作，因染有吸食毒品的惡習，數月前涉嫌毒駕為警方查獲，並依公共危險罪移送法辦及查扣車輛，交保後未收歛悔改，反而變本加厲四處行竊未拔鑰匙之自小貨車、機車等作為代步及犯罪工具，多次竊取電線、鐵器後到資源回收場銷贓變現，以供日常生活及購買毒品所需。

游男犯罪足跡橫跨桃園、八德、龜山、蘆竹等多個分局轄區，相關分局均成立專案小組積極查緝，但因游男居無定所且未使用手機，使得警方難以掌握其具體行蹤，致多次查緝未果。

游男日前騎乘竊來之機車前往中央警察大學，持先前在該校施作油漆工程時之舊通行證瞞騙警衛隊警員，進入校園竊取校內土地公廟之香油錢箱，然游男得手後，騎機車欲出校門時，香油錢箱竟然掉落地面而發出巨響，警衛隊警員發現後立即上前查看後將其制伏，並通報轄區龜山警方到場，並起出贓款25000元。

全案經警方彙整游男所涉各項竊盜犯行資料後移送桃園地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押獲准，始終結游男四處逃亡、恣意行竊之惡行。

遭竊的香油錢箱。龜山警分局提供

警察大學校園內土地公廟。龜山警分局提供

