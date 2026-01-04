警大教授退休醫療照護排除1類人 校方：積極爭取擴大適用對象

中央警察大學。圖：警大提供

前中央警察大學教授、現任華夏科技大學講座教授高哲翰日前針對警大教授退休醫療照護度提出看法，他認為，目前只有警大畢業」且任教於警大的教授，退休後才能比照國軍人員，至特定醫院享有免費就診待遇；而「非警大畢業」，同樣長期任教警大的教授，卻被排除在外，形成差別待遇。對此，警大表示，對於外界關心警政教育體系教職人員退休後能比照警察人員適用醫療照護議題，校方表達理解與尊重。

警大提到，該校教師長期肩負警政專業教育、學術研究與人才培育重任，對我國治安體系與公共安全發展具有重要貢獻，校方肯定教師在教學、研究及服務上的付出。政府為體恤警察工作辛苦，於108年5月推動「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」，現行相關醫療照護措施適用對象為具警察官身分現職(含退休人員)及不具警察官身分而實際執行勤務之第一線人員(含退休人員），其制度精神在於強化警察人員及第一線執勤人員之醫療照護與健康保障。

警大進一步說明，警大作為警政專業教育機構，兼具警政體系與高等教育學術機構之雙重屬性，該校於108年曾向行政院及考試院爭取建議行政人員及教師均納入適用對象，經行政院同意具警察官任用資格退休教師納入適用。然而，部分教師雖未具警察官身分，長期投入警政教育與研究工作，確實在制度適用上呈現不同於一般實務單位之特殊性，校方將持續積極爭取該校未具警察官任用資格人員納入照護對象。

警大表示，為因應犯罪趨勢全球化與科技化之複合型發展的挑戰，同時考量台灣警政發展之多元化與國際化的變革方向需求，並強化該校學術體系與行政體系之制度銜接，校方正配合推動組織法修正作業，納入設置「學術副校長」與「研究發展處」之規劃，採取行政與學術雙軌治理模式，以進一步明確學術決策機制與教師制度定位，強化未來國際執法教育學術交流與校務治理能量，未來完成法制化後，將有助於提升警政教育體系制度完整性

