警大消佐班體驗無人機救災

警大學生到基市消防局無人機中心參訪，了解無人機在科技救災上的應用。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

中央警察大學推廣中心主任劉嘉發，以及警察大學十六名消佐班學員，參訪基市消防局「無人機控制中心參訪」，了解無人機在科技救災上的各種創新應用與救災成果。

由消防局保養場藍世傑，介紹基隆市的無人機隊成立背景及在救災上的多次實戰經驗，包括山域搜救、海上搜查及大型火災空拍任務。透過空拍與熱顯像技術的運用，成功提升救災效率與人員安全。

在前景規劃部分，保養場長胡仁豪說明目前研議導入「滅火型無人機」與「長時間繫留平台」技術，結合ＡＩ影像辨識與即時傳輸系統，進行夜間偵蒐與定點滅火，有效執行災害搶救任務。

現場由今年成立的「無人機志工隊」進行山域搜救模擬演練，透過多機協作、熱顯像鏡頭及ＡＩ人形辨識功能，迅速鎖定受困登山客位置，並利用具投擲模組的無人機投放保暖毯與糧食等，可以藉由科技救援並實現速度與人性關懷的一面。

消防局長游家懿表示，隨著ＡＩ、５Ｇ與長航時無人機技術的快速發展，救災正朝向「智能化、即時化、遠端化」邁進。無人機能提供高空視角，並即時傳回影像數據，協助指揮官掌握第一手現場狀況，大幅提升決策效率。