警察世家女兒挑戰父權！A-Lin笑稱「我拿麥克風更帥」 全場炸裂狂圈粉

記者林宜君／台北報導

A-Lin笑說自己「爸媽原本希望我當警察」。（圖／翻攝自A-Lin IG）

台東跨年晚會上，A-Lin再次展現幽默與親和力，笑說自己「爸媽原本希望我當警察」，讓現場觀眾笑翻。她曾在節目中分享家庭背景，出身警察世家，爺爺與爸爸都是警察，哥哥喜歡電腦，姊姊熱愛美髮，家裡原本希望由她繼承警察衣缽。爸爸甚至說：「女警拿槍很帥」，沒想到A-Lin隨手拿起麥克風幽默回應：「你不覺得我拿麥克風更帥嗎！」。

沒想到A-Lin隨手拿起麥克風幽默回應：「你不覺得我拿麥克風更帥嗎！」。（圖／翻攝自A-Lin IG）

A-Lin曾參加中國選秀節目《我是歌手》，第九集中帶著媽媽、爸爸和幾位親戚同台演出。當家人開口唱歌時，全場起雞皮，爸爸則在後台偷偷喝威士忌壯膽，逗笑主持人。A-Lin笑說，媽媽聽到登台聲音「咚咚、咚咚」還以為是自己心跳過快，場面溫馨又逗趣。雖然爸爸最初希望她當警察，但看到女兒對音樂的堅持後，也從反對轉為支持。A-Lin強調，自己的唱歌技巧來自內心最深沉的感動，「最終要感動自己，才可以感動別人」，這份初心也讓她站上舞台多年，成為樂迷心中的經典歌手。

