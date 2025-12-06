警察交管勤務高風險！北市警遭路口迴轉轎車撞 右手骨折四肢擦挫傷

警員執行交管勤務高風險！除了宜蘭縣警局礁溪分局24歲林姓警員昨天在頭城鎮青雲路2段執行交管勤務時遭七人座轎車撞擊重傷，台北市政府警察局大安分局交通分隊曾姓員警昨天執行副總統車隊交管勤務時，也遭路口迴轉的轎車碰撞，致使右手骨折及四肢擦挫傷送醫治療，大安分局表示，今天已完成手術，將持續協助後續休養事宜。

台北市警察局大安分局曾姓警員昨晚值勤副總統車隊勤務時，被在路口迴轉的轎車碰撞，員警手骨折送醫治療，今天上午進行手術已結束，將持續協助後續事宜。圖為被擦撞的警機車。（圖／警方提供）

大安分局今天發布新聞資料指出，曾姓員警昨天執行勤務，行經建國南路與瑞安街244巷口時，與迴轉道駛出的轎車發生碰撞，右手骨折。曾姓員警經送醫後已開刀，警方已派員到醫院關心及慰問，後續將協助休養與請假等事宜，車禍肇事原因待進一步調查釐清。



大安分局表示，駕駛人經無號誌路口應確實停止、查看有無來車，並禮讓幹道車先行，避免發生事故。



副總統蕭美琴上午在台南市出席國立台南大學附設實驗國民小學創校130周年校慶活動，接受媒體聯訪表示，台北昨天也有1名警員執勤發生事故治療中，希望大家集氣，盼平安康復。