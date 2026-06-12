警察停車場嬉鬧「拔槍互瞄」！意外擊中同僚遭開除 離譜畫面曝光

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加州兩名員警嬉鬧拔槍，不小心擦槍走火，一人中彈。（圖／翻攝X／@LAcrimes）

根據外媒報導，美國加州帕薩迪納市（Pasadena）警察局日前發生一起離譜槍擊事件。警方近日公布監視器畫面顯示，兩名員警在警局停車場內疑似嬉鬧互動時，其中一人持槍指向同僚，過程中槍枝意外擊發，導致一名員警肩部中彈受傷。事件曝光後引發外界譁然，涉事開槍員警已遭解職，案件目前仍在接受刑事調查。

帕薩迪納警察局長哈里斯（Gene Harris）表示，開槍員警為阿拉托雷（Roy Alatorre）。中彈員警肩膀受傷後送醫治療，目前已康復，並持續在警局任職。

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根據警方公布的影片，事發於去年9月。畫面顯示，一名員警先將配槍拔出，並指向坐在巡邏車內的另一名員警，隨後再將槍枝收回槍套。不久後，車內員警也拔出配槍，過程中槍枝突然擊發，子彈穿過擋風玻璃後擊中車外同僚肩膀。

事件影片於6月10日公開後，引發當地社會高度關注。帕薩迪納市長戈多（Victor Gordo）嚴厲批評涉事員警行為，形容這是「極度幼稚且無法接受的行為」，認為身為執法人員不應出現如此危險且缺乏專業的舉動。

哈里斯也強調，任何嬉鬧行為或未遵守槍枝安全規範及專業操守的情況，都不會被警局容忍。他指出，相關行為嚴重違背警局對員警的要求及服務承諾。

警方表示，由於案件調查持續進行，因此事發數月後才對外公布相關影像。哈里斯透露，目前調查尚未結束，相關刑事案件資料已移交地方檢察官辦公室審查，以釐清是否涉及刑事責任。

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