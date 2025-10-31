警察加班費比勞工基本時薪還低？ 行政院：持續研修相關津貼規定
〔記者鍾麗華／台北報導〕警察真辛苦，民進黨立委楊曜近日向行政院提出書面質詢表示，初任基層員警的加班時薪僅為182元，低於勞工的基本時薪及加班費，建請行政院檢討警察超勤時薪數額，對此，行政院書面回覆強調，警察是按月支薪，非按時計酬，且加班費屬上班時間以外執行職務補償，與按時計酬工資性質有別，並無低於基本工資。同時也已核定深夜危勞性津貼，未來亦將持續研修相關規定。
楊曜指出，基層員警排班時通常排定超過8小時勤務，但初任基層員警的加班時薪僅為182元，低於勞工的基本時薪及加班費，且另有超勤時數上限1萬9000元，若年輕員警要在加班上限的80小時中領滿1萬9000元，年資須累積到第14年時才能達成，嚴重影響人才招募及基層士氣。
行政院解釋，警察人員依「警察人員人事條例」進用，其所享權利、負擔義務及所受保障均與適用「勞動基準法」人員不同。警察人員係按月支薪，非按時計酬，且加班費屬上班時間以外執行職務補償，與按時計酬之工資性質有別。以初任警員職務為例，每月支領俸給約5萬3440元，含超勤加班費則約6萬8000元，遠高於2025年勞工基本工資2萬8590元，並無低於基本工資情事。
行政院說明，外勤警消人員每月超勤加班費業於2019年取消每人每月報支100小時上限限制。為兼顧保障外勤警消人員健康權及加班補償方式衡平性，內政部函報行政院提高超勤加班費上限，並於2023年1月4日核定超勤加班費月支上限由1萬7000元調高為1萬9000元。
此外，行政院指出，自2024年6月1日起，輪班輪休人員每日0時至6時於駐地外實際執行且無法休宿之勤務(不含督勤)，每人每小時發給100元深夜危勞性津貼，以鼓舞員警工作士氣，未來亦將持續研修相關規定，照顧辛苦之警察同仁。
更多自由時報報導
自由說新聞》徐榛蔚與挺傅議員「狂卸責」被電爆！她怒轟：辭職下台！
盧市府釀台中淪豬瘟破口？行政院秘書長張惇涵警告在野：掏空中央無利地方！【官我什麼事】2025.10.31
新聞360》揭傅崐萁「災難貧窮統治」秘密！他爆料花蓮人看不下去內幕
傅崐萁又要300億！重建條例將三讀 網灌爆：這次要拿幾億買便當？
其他人也在看
手機品牌與蔡司推新機 搭普發汰舊換新最高折萬元
民視新聞／綜合報導手機市場新機頻繁上市，在性能、拍照、螢幕設計等各方面都有明顯提升，有手機品牌與世界級光學大廠蔡司合作，推出新機，還搭上普發萬元現金話題，加碼汰舊換新最高折萬元、指定通路預購再抽總價達300萬元的禮物。民視 ・ 39 分鐘前
韓中峰會登場前 北韓：朝鮮半島非核化是白日夢
北韓官媒中央通信社(KCNA)報導，北韓今天(1日)表示，朝鮮半島非核化是個不切實際的「白日夢」。南韓已表示，將在今天稍後和中國舉行的峰會上討論這個議題。 報導引述北韓外務省副相朴明浩(Pak Myong Ho)的聲明指出，南韓還是沒有意識到它極力否認北韓是個核武國家、並談論著實現非核化的白日夢，只不過是暴露出它的缺乏常識罷了。 中國國家主席習近平與南韓總統李在明(Lee Jae Myung)，今天將在慶州(Gyeongju)的亞太經濟合作會議(APEC)論壇場邊舉行峰會。 南韓總統府10月31日表示，習近平與李在明將討論朝鮮半島非核化問題。 北韓已表示，作為核武國家的地位不可逆轉，並為擁核辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。中央廣播電台 ・ 1 小時前
APEC領袖會議 台日場邊交流 推動會談
APEC領袖會議31日在南韓慶州開幕，東道主南韓總統李在明在會場歡迎與會者，我領袖代表林信義九點半抵達現場，大會主持人宣...聯合新聞網 ・ 1 小時前
相約鐵皮屋喝酒起衝突 連砍55刀奪命判無期並延押
高雄郭姓男子約葉姓、謝姓友人到鐵皮屋喝酒後，僅因細故起衝突，涉將葉鎖在門內，持菜刀砍殺55刀死亡，被高等法院高雄分院依殺人罪，判處無期徒刑，並自即日起延長羈押2個月。 警方調查，2023年11月11日晚上，被告郭男邀請葉、謝2人，到北高雄鐵皮屋飲酒期間，他與葉男起口角衝突，從廚房取出菜刀砍殺，謝男見自由時報 ・ 43 分鐘前
傷口潰爛十多年 竟是靜脈瓣膜閉鎖不全
61歲賴姓男子腳踝傷口潰爛十多年，員榮醫療體系員榮醫院心臟外科賴金湖主任查出是因靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」為患者治療，兩週後患者即可碰水洗澡，一個多月後痊癒，解決長年困擾。賴姓男子表示，十多年前右足踝因受傷留下傷口，卻遲遲無法癒合，這些年輾轉於各家外科診所，洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，以防水分進入造成潰爛惡化。數月前傷口甚至擴大至巴掌大小，雖接受某醫院換藥治療２個月，仍無好轉，醫師懷疑與靜脈曲張有關，建議轉診，患者因此前往員榮醫院心臟外科求診。賴金湖主任指出，檢查發現患者靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，尤其足踝部位壓力最大，易引起慢性傷口無法癒合。他說，患者小腿至大腿靜脈嚴重擴張，直徑甚至達一公分，瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立，血液就會逆流、堆積於足踝，形成惡性循環，最終造成「活動性潰瘍」，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第6級。經與家屬討論後，團隊採用「靜脈曲張鐳射閉合術」。該技術屬微創手術，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈（大隱靜脈），再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力。手術過程採靜脈或局部麻醉台灣好新聞 ・ 52 分鐘前
300億重建條例 傅藏霸王條款？張益贍揭露背後野心！
論壇中心／邱暐琪報導國民黨立院黨團總召傅崐萁，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情提出「災後重建特別條例」經費上限達300億元，立法院今（31）日三讀通過。原特別條例中第6條的「遷村條款」，成功擋下。對此，前民眾黨中央委員張益贍在《台灣最前線》節目張益贍直言，傅崐萁急著通過這300億的特別條例，目的是為了明年2026的選舉，準備來發這一筆災難財，根本不顧花蓮光復的災民。張益贍指出，特別條例第6條明指「經與原住居者諮商取共識，得劃定特定居愈，限制居住或限期強制遷居、遷村，且應予符合前項之適當安置」。而傅崐萁舉辦的重建座談，光復災民根本未受邀，哪來的共識？所幸有「花蓮梅西」張峻的神之右腳，以及馬太鞍青年昨日北上赴立院的抗議，擋下了第6條。張益贍直言，傅崐萁的霸王條款把土地徵收，難道是為了蓋一棟房子至少三、五百萬這背後的「重建利益」？想要賺更大筆的？呼籲大家持續緊盯傅崐萁之後的每一個動作，是否將這300億重建預算的每一分錢，都用在光復災民身上。原文出處：最前線(影)／急闖300億重建條例？張益贍揭傅崐萁背後野心 想賺更大條的？ 更多民視新聞報導花蓮救災便當匡列9千多萬！ 議員驚呼「吃掉近億元」：請徐榛蔚說明白趁火打劫？傅崐萁為花蓮爭300億重建 律師轟：公帑綁樁前科累累台中疫調魔法？非洲豬瘟死豬數非78隻 試算變「87隻」？民視影音 ・ 2 小時前
「地表最強戰車」成軍…官兵臂章繡「Taiwan ARMY」變亮點！一票人嗨翻
國軍向美採購的M1A2T首支戰車營，昨天（10月31日）成軍服役，總統賴清德親自，在新竹湖口營區主持換裝成軍典禮，並校閱陸軍裝甲584旅聯兵三營全體官兵。國防部也在社群分享儀式照片，其中嗅出M1A2T戰車的軍人臂章，繡上「Taiwan ARMY」。不少網友留言，「這臂章太帥了」；但也有人反對「ROC呢？」。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
大軍壓境！20萬移工加碼來台 是全民加薪萬靈丹嗎？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日月潭住宿一晚收費破4萬7千元，網諷這價格，難道是包含來回機票嗎？國旅價格高昂，已成為民眾茶餘飯後的話題。在此同時，...FTNN新聞網 ・ 32 分鐘前
聽到粿粿婚內出軌王子很驚訝！胡宇威籲：各自要清楚分寸
邱勝翊（王子）、粿粿因合作《全明星運動會》第三季熟識，兩人日前被范姜彥豐指控「道德淪喪」搞婚外情，王子發聲致歉，胡宇威是《全明星運動會》第一季成員，今（30日）出席新戲《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映記者會時被問到最近新聞事件，胡宇威表示：「這是他們的私生活，我沒有什麼可以說，但聽到消息還是滿驚訝。」中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文稱普丁非獨裁者 吳崑玉怒批「這句」
【論壇中心／綜合報導】國民黨主席當選人鄭麗文接受媒體《德國之聲》的專訪，訪談中鄭麗文表示「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖，這樣子的帽子扣上去太不合理，也不太不公平」，這番話讓記者大為震驚，表示「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。民視 ・ 32 分鐘前
護理系女神猝逝！網謠傳被「她」派去當伴遊 雪碧怒嗆：嘴巴吃到屎嗎？
IG擁有53萬粉絲追蹤的網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。沒想到年僅31歲的她驚傳在國外工作時不幸過世，讓粉絲震驚不捨。沒想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測，還有人造謠「被雪碧（方祺媛）派去當伴遊」，對此經紀人發聲駁斥，雪碧也怒嗆：「嘴巴那麼臭，是吃到屎嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 1 天前
中職》兄弟3洋投離台 王牌羅戈喊話：明年繼續努力
中職賽季結束，外籍選手陸續回國。中信兄弟在台灣大賽鎩羽而歸，3位勞苦功高的洋投羅戈、韋禮加和李博登離台，球團為他們拍攝感謝隊友和球迷的影片。羅戈例行賽穩定表現，讓他拿下防禦率王、入圍MVP。羅戈說：「想用這支影片表達對每位隊友的感謝，謝謝你們讓我深深感受到自己是中信兄弟大家庭一員。」自由時報 ・ 41 分鐘前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 17 小時前
囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰
民視新聞／綜合報導有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！機車發出排氣管噪音，騎士被警方攔下。被警方攔下的是一個年輕小女生，警方發現她的車，似乎都有動過手腳。違規項目可不只翹牌跟後照鏡兩項，有員警發現，就連大燈也沒裝。機車騎士疑似違法改裝排氣管遭警方攔下，要求驗車。（圖／民視新聞）警方接著打開坐墊下的置物箱，赫然發現裡面竟然還有車牌套，上面著印著，反正你們也抓不到我，還有一牌F開頭的英文不雅字樣。唉唷，年輕人太嗆了啦，你看，現在還是被抓到了吧！第五分局四平派出所副所長蔡柏彥：「於崇德路二段發現一部機車，高速行駛且排氣聲浪異常，遂上前攔查，經查該機車除疑似改裝排氣管外，另涉及車牌上翹、改裝燈具，及後照鏡規格不符等違規情事。」年輕人改裝機車，還在車上貼標語，再怎麼囂張還是被警方依法開單！（圖／民視新聞）這些違規中，最大宗的罰單，就是翹牌，只要未依指定位置懸掛，可能就會被視為無法辨識，罰單三萬六千元，警方呼籲民眾不要以身試法！原文出處：囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬香消玉殞！坣娜肺腺癌辭世「已入土為安」 追思會12/14舉行民視影音 ・ 17 小時前