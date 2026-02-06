警察在幹嘛？上銬現行犯公然滑手機、狂發限動 台中五分局認了：管控疏失

蔡男被發現持毒遭依現行犯上銬逮捕，卻在派出所內狂錄影、發限動，還玩手機玩到沒電、當場接線充電，引發議論。（翻攝畫面）

台中一名20多歲的蔡姓男子日前因案被帶回第五分局松安派出所，過程中被發現持毒、依毒品現行犯逮捕上銬，怎料他竟在所內公然滑手機、玩遊戲，甚至還錄影所內電腦畫面、上傳到社群平台，彷彿是來派出所參觀一日遊，過程沒有任何警員制止。影片曝光影發譁然，台中第五分局也坦言疏失。

綜合媒體報導，台中五分局松安派出所昨（5日）獲報指出轄區內一家汽車旅館發生糾紛，1名女子指控遭3名男子限制自由，警方到場後將4人帶回釐清，期間發現其中一名蔡姓男子身上帶有毒品，即依毒品現行犯將他上銬逮捕。

派出所一日遊？拍片發限動 玩手遊還順便充電

然而離譜的是，蔡男竟然一路從被帶上警車、進派出所、到偵訊室內等過程，持續用手機錄影，甚至還拍到員警工作中的電腦畫面，將筆錄內容直接公開，違反派出所內禁止拍照錄影的規定，有如來參觀旅遊景點，將拍到的畫面上傳到社群平台限時動態，記錄這趟「被逮之旅」。

除了拍影片發限動，明明已經上銬的蔡男還在派出所內開心玩起手遊，沒電了還不忘接線充電。蔡男如入無人之境在派出所內拿手機亂拍，卻沒有員警制止，還讓他發限動、玩遊戲，畫面曝光引發熱議，質疑警方螺絲鬆了。

台中警認未落實三安要求 稱已依規定懲處

台中第五分局對此回應說明，5日晚間7點處理民眾糾紛，請28歲蔡姓男子以關係人身分協助調查，後續警方另案查獲蔡男涉嫌持有毒品。然而警員沒有落實「三安」要求，戒護過程中疏未妥善管控，導致蔡男拍攝畫面上傳社群平台。警方坦言，本案核屬偵辦案件管控疏失，分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續也將加強訓練。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

