警察在旁邊！休旅車闖紅燈撞飛機車 騎士倒地不起

轎車疑似為了搶快闖紅燈，撞上綠燈剛起步的機車騎士。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





台北內湖發生一起驚險車禍，轎車疑似為了搶快闖紅燈，撞上綠燈剛起步的機車騎士，所幸騎士送醫後意識清楚，沒有生命危險。

綠燈剛亮，機車騎士們油門一催往前騎，突然一輛灰色休旅車高速行駛闖紅燈，迎面撞上機車。騎士當場被彈到擋風玻璃上，接著拋飛到空中，機車和車上物品滑行了一段距離，最後人車重摔落地，一旁員警見狀，趕緊上前協助。

這起驚險車禍發生在19日的台北市內湖區，當時正值上班尖峰時段，轎車疑似為了搶快闖燈釀禍，所幸騎士僅有多處擦挫傷，沒有生命危險。

根據警方了解，雙方經酒測後均未酒駕，不過轎車駕駛，恐怕仍得為自己貪快的行為付出代價。

