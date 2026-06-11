警察執勤裝備優化 毒駕查緝SOP：頭手不能伸入車內、保持安全空間

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內政部11日下午安排警政署報告「毒駕攔檢改善精進作為」及「警察執勤裝備優化」。（袁茵攝）

內政部11日下午安排警政署報告「毒駕攔檢改善精進作為」及「警察執勤裝備優化」。（袁茵攝）

內政部11日下午安排警政署報告「毒駕攔檢改善精進作為」及「警察執勤裝備優化」。（袁茵攝）

近期毒駕事件頻傳，甚至發生衝撞員警等事件，行政院長卓榮泰今（11日）於行政院會通過《刑法》及《陸海空軍刑法》修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度。而內政部也安排警政署報告「毒駕攔檢改善精進作為」及「警察執勤裝備優化」，表示面對疑似毒駕、酒駕、通緝犯或其他高風險對象，將落實「安全優先、依法執法、三安並重」原則，並針對毒駕案更改2項作業程序，包括員警取締汽車駕駛人時，不能伸手進入車內拉方向盤，且要保持安全防護空間。

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內政部今（11日）下午安排警政署就「毒駕攔檢改善精進作為」及「警察執勤裝備優化」進行報告。警政署副署長李文章說明，今年1月到5月全國警察機關查獲毒駕案件6730件，較去年同期呈現倍數成長，另外從源頭破獲喪屍煙彈分裝場有370處，查獲依托咪酯148公斤、150萬顆喪屍煙彈。

內政部次長馬士元表示，面對毒駕衍生的執勤風險，已全面檢討高風險攔檢作業程序，並同步推動裝備升級，從勤務作為及裝備保障雙軌並進，全力守護第一線員警執勤安全與民眾生命財產安全。

內政部指出，面對疑似毒駕、酒駕、通緝犯或其他高風險對象，將落實「安全優先、依法執法、三安並重」原則，要求執勤員警於攔檢時確實要求駕駛人配合熄火、下車接受檢查，以降低拒檢逃逸及駕車衝撞風險。對於拒不配合且有危害執勤安全之虞者，將依警械使用條例及相關法令規定，依法採取必要強制措施，迅速排除危害。

在精進措施方面，內政部提及，警政署已啟動包括重新檢視高風險攔檢標準作業程序、強化組合警力及安全站位、善用車輛攔截阻車設備、推動情境式實戰訓練、提升毒駕徵候辨識能力，並建立高風險攔檢勤務標準化模式等多項具體作為，同時持續推動毒駕查緝法制精進，研議強化毒駕檢測及執法機制，提升查緝效能。

在裝備優化方面，內政部稱，將針對應勤裝備進行全面優化，包括「微型攝影機」提升解析度及低照度錄影成像；「防護型噴霧器」由霧狀或圓錐噴射精進為高辣度之精準水柱，且可遠距離使用；「警棍」結合破窗器以延伸施力距離，全面提升擊破效率，並持續檢討其餘核心裝備，朝提升採購單價、納入同仁評選機制等方向處理。此外，為提升第一線員警防護能力、降低執勤受傷風險，日前亦已預告「警察勤務裝備機具配備標準」修正草案，增列防割手套、戰術臂盾及防暴鋼叉等防護型裝備機具及配賦原則。

面對上述裝備是否會分配給每位基層員警？李文章回應，警察裝備分3大類，第一項是個人裝備，包括防彈衣、戰術槍套組、微型攝影機、防護型噴霧器、止血帶、警棍；而車輛裝備包括防暴鋼叉、盾牌，單位裝備則是震撼彈、瓦斯彈、防暴防彈盾牌、防彈面罩，警察會依不同狀況使用不同裝備。

此外，由於近期也發生毒駕撞傷或撞死員警悲劇，面對新裝備能否降低員警傷亡？李文章說，已因應毒駕進行2項標準作業程序改善，第一是不鼓勵員警再取締汽車駕駛人時將頭、手伸入車內，特別是拉方向盤等，因為這無法制止車輛，第二是無論毒駕、酒駕「一定要保持安全的防護空間」，不能因為車輛後退、左轉、右轉就導致員警受傷。

但由於毒駕、酒駕者普遍不願配合警察要求下車檢查，便直接開車逃逸，強制措施的具體作為為何？李文章提到，主要是觀察車輛外觀行為，例如車速忽快忽慢、不打方向燈、闖紅燈等，而員警盤查須在有此狀況，才會要求該人熄火下車，假使拒絕則採破窗、噴瓦斯噴霧器等相關措施，若該汽車駕駛人直接衝撞，那則鼓勵員警維護自身安全，先通報勤務中心進行攔截圍捕。

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