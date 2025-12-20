警察大陣仗守車站 石明謹評「感覺是儀樂隊」：恐成為犯罪空窗

社會中心／倪譽瑋報導

19日台北車站一帶發生隨機攻擊事件，如今可見不少車站有警察；足球球評的石明謹發文指出，加強警力維持治安很好，但不能瘋狂使用，台灣本身警力短缺，若大量員警都來車站「派出所所內，可能只剩值班一個人」可能成為歹徒利用來犯罪的空窗；他認為，部分地方十多名員警在門口站一排「感覺是儀樂隊而不是警察」直言勤務調動應均衡。

北車、中山站張文攻擊事件 北捷祭出疏散應對

台北車站、中山站外19日發生隨機砍人案件，27歲的男子張文，在傍晚5點左右來到捷運M7出口，當時正值交通繁忙的下班時段，他穿戴全罩式防毒面具，丟擲多顆煙霧彈引發恐慌，一名57歲余姓男子見狀後上前制止，結果被張文刺成重傷、送醫搶救不治。隨後張文前往中山站繼續作案。

台北車站攻擊事件後，站內不少人展開緊急撤離，北捷為了疏散人潮，立刻打開閘門、免刷票放行。有民眾在Threads分享照片，可見捷運站閘門寫著「免刷票，請速出站，No card required, Leave immediately」。不少網友看到，也紛紛稱讚「北捷反應很快，馬上派人疏散」、「北捷反應值得讚賞」、「感謝你們的應變能力」。

周遭麥當勞、星巴克保護客人 石明謹：應該學習

除了北捷，附近的店家麥當勞、星巴克也在事發當下祭出緊急應對，第一時間就把鐵門拉下保護客人，石明謹評價「這應該是他們有事先預設好的安全機制」一般的店家也應該學習，碰到任何危機，先把門關上，再來決定如何處理。

不過，石明謹點出，小商家可關門保護，但捷運或百貨公司的應對方式就不同，應該要「打開所有的閘門與安全門」，也停止電扶梯的運作，才能儘速疏散，並避免群眾逃生時發生踩踏。

車站警戒人力太多？他籲「警察勤務調派」應均衡

張文事件發生後，不少捷運站、車站有許多警力加強巡邏，石明謹觀察「現在每個捷運站出入口都站了好幾名員警」但這些警察是從其他勤務調派過來的，他認為加強警力維持治安很好，但若動用太多人力「派出所所內，現在可能只剩值班一個人，說來諷刺，現在最不安全的可能是警察單位？」

石明謹認為，台灣的警力一直嚴重短缺，勤務調動一定要注意均衡「不能把所有的警力瘋狂使用」，有些地方派十多名員警在門口站一排，讓他感覺「是儀樂隊而不是警察」，這也可能成為歹徒利用來犯罪的空窗。石明謹表示，長期來說，警力不足跟不必要的勤務太多，是必須要改革與解決的問題。

