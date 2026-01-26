警察學院對面…紐約22歲男遭12人圍毆搶劫 警懸賞緝嫌
皇后區大學點(College Point)近日發生一起搶劫案，一名22歲青年在當地被至少12名劫匪圍毆並搶劫，市警局發布監視器攝錄下的畫面，呼籲知情民眾提供線索。凡提供線索並協助嫌犯被逮捕的民眾，最高可獲3500元獎金。
根據管轄大學點及法拉盛的109市警分局，去年12月28日晚間約7時，22歲的受害者當時位於皇后區大學點大道(College Point Boulevard)與123街交會處附近一段人煙稀少的路段，在市警察學院(Police Academy)對面，受害人突然遭遇一群情緒失控的暴徒圍攻，嫌犯拳擊受害人，並使用不明物品，多次攻擊受害者頭部與身體，強行搶走其項鍊、錢包與手機。
之後，嫌犯逃離現場，穿越大學點大道後離去，最後一次被目擊時，他們正準備登上公車。受害者全身多處疼痛與瘀傷，頭部有撕裂傷。救護人員趕抵現場後，將傷者送往紐約長老會皇后區醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)治療，院方表示其傷勢穩定。
市警局近日公布監視器畫面，警方表示，凡提供線索並協助嫌犯被逮捕及起訴者，最高可獲得3500元的獎金。
根據市警局最新CompStat數據，截至本月18日，109分局在2026年已通報17起重罪攻擊案，較去年同期的21起減少四起，降幅約19%。然而搶劫案件則呈現上升趨勢，今年至今已通報七起，較去年年同期的五起增加二起。
民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
