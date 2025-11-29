警察守護治安，政府支持警察─保障警察身心安全
警察站在守護社會治安的最前線，他們的執勤安全及身心健康則由政府來支援，警政署透過強化裝備、保障健康權、心理支持機制，做他們最堅實的後盾，唯有警察身心無礙、執法無懼、社會才能安全無虞。(圖片來源/轉載自NPA 署長室臉書)
警察站在守護社會治安的最前線，他們的執勤安全及身心健康則由政府來支援，警政署透過強化裝備、保障健康權、心理支持機制，做他們最堅實的後盾，唯有警察身心無礙、執法無懼、社會才能安全無虞。
在社會大眾眼中，警察象徵正義與勇敢，永遠站在突發事件第一線。這種精神令人敬佩，但警察的安全與健康亦應受到重視。近年來，隨著社會變遷更加迅速複雜，警察執法充滿挑戰，警察執勤安全、身心健康等議題成為社會輿論及政策討論的焦點。本文將略述內政部警政署（下稱本署）目前推動警察裝備汰換、健康權保障與心理輔導情形，希讓閱讀本文的朋友，能進一步了解並支持警察為社會治安的奉獻。
執勤風險與傷亡：不能遺忘的憾事
警察在執勤過程中，常須面對酒醉、吸毒、疑似精神疾病或非理性民眾，甚至突發暴力攻擊。近年亦曾發生員警遭歹徒駕車衝撞致亡故等案件，顯示警察較一般公務人員更易遭不法人士無預警暴力侵害或攻擊，執勤環境高度危險，生命、身體易受威脅，因此，提升執勤安全刻不容緩。
行政院2020年3月核定「精進員警執勤安全方案」，建置互動式情境模擬射擊訓練靶場10處、汰換鋼（鐵）質伸縮警棍5萬7千餘枝及增購拋射式電擊器4千餘組。[1][2]為使裝備能更有效應對各種狀況，行政院2023年3月核定推動「精進員警執勤安全方案2.0」（下稱執勤安全2.0），以「充實員警攜行裝備」及「強化員警教育訓練」策略，建構完善執法環境，希達到「執法安全」、「警民安心」及「社會安穩」目標。[3]
經費爭取與傾聽需求：充實員警攜行裝備
警察執勤場域多變，如攔查車輛、處理家暴、應對精神疾患或聚眾活動，每種情境對裝備需求都不同。執勤安全2.0新購防割手套3萬餘雙、戰術臂盾1萬2千餘個、戰術背心4萬3千餘件；增購拋射式電擊器1千8百餘組、拋射式電擊器訓練卡匣4萬2千餘個。中央及地方警察機關分別以2023年度總預算第二預備金及中央特別統籌分配稅款支應，所需經費計2億7千餘萬元。[4]而裝備規格如僅由書面審查，難以回應員警實際需求。因此，本署特別透過訪談與問卷蒐集意見，據以研訂「警察機關執行勤務之警力數編配及應勤裝備攜行規定」，期使裝備規格與實際攜行契合實需。
購置裝備、汰換車輛：保障員警執勤安全
本署2023年採購背心式防彈衣5千9百餘件、新式野戰式模組化防彈衣6百餘套，2024年採購防彈頭盔1千餘頂、IIIA防彈盾牌3千6百餘片、背心式防彈衣2萬9千餘件，依規定分批交貨及驗收並配發各機關使用，及時銜補汰換裝備，保障員警執勤安全。另本署協助各地方警察局汰換各式警車，2023年由一般性補助款指定施政項目編列5億1千餘萬元、2024年編列5億3千餘萬元，分別汰換各式警車3千餘輛，提升同仁駕車安全。[4][5]
警察健康權保障：滾動研修勤休規範
本署依司法院釋字第785號解釋意旨、公務員服務法、公務人員保障法及行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法等規定，於2022年12月報奉內政部核定「警察機關輪班輪休人員勤休實施要點」，並曾於2023年8月、2025年7月修正，藉由合理勤休規範，避免同仁服勤時數過高並兼顧治安需求，本署將持續利用各種管道或會議，廣納同仁意見，滾動檢討修正，落實保障警察人員健康權。[6]
警察心理支持：「接住」每一位同仁
警察工作長時間處於高壓，身心健康對個人和組織都很關鍵。為建構完善心理輔導機制，接住每一位有心理輔導需求的同仁，本署責由各機關配置專任或兼任關老師（目前全國約800餘人）推行輔導工作相關業務，並要求各機關結合專業人力資源，遴聘心理師與精神科醫師擔任「心理輔導諮詢委員」（全國約240餘人），每月提供「身心健康諮詢服務」，並與全國約160處專業機構簽約合作，提供「委外預約諮商服務」，同仁可不透過機關轉介，自行預約諮商，提升保密性及使用意願。另與桃園市生命線協會合作，提供全國同仁免付費心理諮商，及拍攝宣導影片及錄製廣播節目傳授同仁關懷及自我覺察能力。
此外，警察同仁如發生或處理特殊事件（如使用警械、自戕案件、處理命案及重大交通事故等），警察機關應主動聘請心理師至所屬單位實施安心團體減壓服務，以降低事件對同仁衝擊與影響，避免引發「創傷後壓力症候群」。
再者，本署特別規劃將心理健康檢查項目納入年度健檢項目，經報奉權責機關同意後，於2025年3月函請各機關結合現有醫療專業資源與合作醫療院所積極協調心理檢查項目，作為同仁選擇健檢項目，於檢查後得依規定檢據申請補助。
結語：警察身心無礙、執法無懼、社會無虞
警察兼負維護公共秩序、保障社會安全之責，唯有健康無虞的身心與安全完備的工作環境，方能支撐其無懼執法。本署為提供同仁安全執法環境，將持續精進各種安全衛生防護措施，改善執勤裝備與廳舍，並要求各級主官（管）積極關懷同仁身心健康，提升團隊向心力，藉以優化維護治安效能。同時，也期待社會大眾與政府能給予更多理解與支持，成為警察最堅實的後盾。唯有警察「身心無礙、執法無懼」，社會方能「安全無虞」。
本文作者為內政部警政署人事室科長王文念、內政部警政署刑事警察局人事室警務正趙得甫，授權轉載自國家人力資源論壇。
