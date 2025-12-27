「警察小姐姐」合歡山風雪中執勤！冷到站內八 網友一看超心疼

（記者洪承恩／綜合報導）強烈冷氣團挾帶充沛水氣襲台，高山一夕之間變成銀白世界。合歡山自26日起持續降雪，截至27日上午積雪約30公分，多處路段實施預警性封閉。白雪紛飛的美景吸引不少民眾上山賞雪，也讓一張「雪地執勤女警」的照片在網路上掀起熱烈討論。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」分享最新路況時，貼出一名女警獨自在結冰道路上執勤的畫面。只見她站在雪地中許久未動，身影幾乎與雪景融為一體，小編心疼寫下「在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住了」，短短一句話立刻引發網友關注。

圖／女警在合歡山值勤，冷到站內八且許久未移動，讓網友感到心疼。（翻攝中橫路況交通資訊站臉書）

貼文曝光後，留言區湧入大量不捨與關心聲音。不少人呼籲警政單位，應為高山雪地執勤的員警配發更完整的保暖裝備，例如雪地專用毛帽、鋪棉長褲，甚至建議在雪季設置簡易崗哨，讓員警能暫時避寒。有曾在武嶺執勤過的網友現身說法，直言高山低溫「真的不是開玩笑」，連上廁所都成了一大考驗。

除了裝備與制度面的討論，也有不少民眾單純送上祝福與感謝，「辛苦了」、「希望她下哨後平安無事」、「看了真的很心疼」，還有人分享曾遞上熱薑茶、熱咖啡給執勤員警取暖的經驗。不過，也有不同聲音認為，雪季執勤雖然辛苦，但屬於短期狀況，且員警有輪班、車內也有暖氣，外界不必過度放大。

在冷氣團持續影響下，玉山、合歡山一帶仍有降雪或結冰情形，相關單位提醒民眾上山務必注意安全，也盼外界在欣賞雪景之餘，能多給第一線執勤人員一些體諒與支持。

