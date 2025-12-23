「警察就在身邊！」中市警擴大臨檢展現維安決心

【警政時報 江雁武／台中報導】 鑑於114年12月19日臺北市發生重大社會治安事件，引發社會高度關注，臺中市政府警察局即刻啟動「全市治安戒備強化機制」，以防範可能的連鎖效應並穩定民心。除於事件發生當日全面提升見警率、加強巡邏密度外，臺中市政府警察局更於114年12月21日晚間執行全市性「擴大臨檢專案」，動員300餘名警力同步出擊，展現捍衛治安、守護市民安全的堅定決心。

年底活動將至，中市警提前布署擴大臨檢穩定民心。

此次擴大臨檢行動由各分局聯合規劃執行，針對夜店、酒吧、KTV等夜間娛樂場所，以及人潮聚集熱點進行重點查察，採取高密度「臨檢結合路檢」勤務模式，全面強化查緝力道。警方依據情資分析，對可疑人、事、物依法實施盤查與查驗，防堵違禁品與不法行為流入公共場所，並以「即時應處、強力執法」原則提升嚇阻效果，讓市民實際感受到警察就在身邊，安全隨行。

除夜間娛樂場所外，各分局與捷運警察隊亦同步加強車站、商圈及捷運系統等重要交通節點的巡邏與步巡勤務，落實重點守望作為，並啟動快速反應部隊待命機制，以確保一旦發生突發狀況，能於第一時間迅速集結、妥適處置，全面降低風險。

隨著年底跨年活動及大型展演陸續登場，臺中市政府警察局表示，將依活動性質與人流狀況滾動式調整維安策略，於活動現場部署充足警力，加強安全維護與交通疏導，並視情形實施安全檢查措施，確保活動能在安全、順暢的環境下進行，讓市民與遊客安心參與、平安返家。

臺中市政府警察局強調，維護治安沒有假期，警方將持續整合警力部署與科技偵防資源，全面掌握轄內治安動態，對任何挑戰公權力或危害公共安全的不法行為，均將依法嚴正查辦。未來也將持續以具體行動守護市民安全，打造安心、宜居的幸福城市。

