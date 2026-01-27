警察局表彰「服務態度績優人員」與「好人好事楷模人員」

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】澎湖縣政府警察局於115年1月局務會報表揚獲選「114年9至12月份受理民眾報案服務態度績優人員」，與114年12月份「員警好人好事優良事蹟人員」，會議中由新任局長林樹國親自頒贈獎座及禮券各1份。

當選114年度第四季「受理民眾報案服務態度」績優人員為馬公分局光明派出所警員洪瑞陽，在各分局候選人中脫穎而出，總計受理ㄧ般刑案、其他案類及為民服務等共17件。洪員受理各類案件時均能秉持同理心，耐心安撫報案人情緒，適時給予關懷，受理態度備受肯定；接獲民眾需協助案件，如迷途失智老人，除先提供安置及茶糧，仍不厭其煩地持續與迷途失智老人對話，試圖找出線索，終聯繫上家屬，獲得高度的讚揚。

另獲選114年12月份好人好事績優人員馬公分局啟明派出所警員謝智展、陳怡娟，接獲廖姓婦人求助，疑似遇到詐騙集團，經警方了解研判為典型的投資詐騙模式，並與嘉義縣警察局聯手攔截現金包裹；文澳派出所警員李文原、康孟澄接獲全球人壽澎湖分公司通報，指稱曾姓婦人疑遭詐騙，經警方到場後研判為典型的假投資詐騙模式，成功阻止匯款。本次獲獎績優員警能夠在日常勤務中，充分展現人民保母助人的精神，增進民眾對警察為民服務工作滿意度。

局長林樹國表示，警察是最貼近民眾的公務人員，除感謝受獎人員的辛勞，亦鼓勵同仁持續利用警察勤務機動性，深入社區鄰里接觸民眾，主動發掘困難與問題，適時解決予以協助，繼續做好為民服務工作。⌈