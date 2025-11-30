警察局長凌晨下指令15分局長嚇醒秒回…唯她睡到天亮才驚覺回「收到」

社會中心／綜合報導

六都警界近期流傳一起「午夜突襲點名」趣聞。（示意圖／資料照）

六都警界近期流傳一起「午夜突襲點名」趣聞。某直轄市警察局長在凌晨1時30分許，突然在LINE群組發布指令，群組內的共有16位分局長，其中15名分局長幾乎都瞬間秒回，卻有一名女分局長直到早上7時才回訊息「收到」，而此事也成為警界高層的打趣話題。

據了解，該直轄市警察局長以「軍事化管理」聞名，其在本月某日的凌晨1時30分許，在共有16名分局長的LINE群組中突然傳了一條簡短卻帶有工作訊號的訊息，「我擬定了『某四大原則』，請立即確認，有意見立刻回覆。」當下雖有不少分局長已入睡，但在聽到震動聲且看到訊息後，瞬間被驚醒、睡意全無，隨即迅速回報，「收到」、「沒問題」，甚至打電話相互提醒，「局長發訊息來了，快點起床」。

對於該局長所發的訊息，當時有15名分局長均在10多分鐘內回覆，唯獨一名女分局長從頭到尾都沒「出聲」，直到當天早上7時許才補上一句「收到」，但由於整整遲了快6個小時，因此在滿版的「秒回」中顯得格外突兀，也因此被同仁戲稱，是唯一沒有通過局長深夜測試的人。

對此，有警界人士透露，雖然這可能只是局長臨時想到的指令，但依舊被解讀為「隨時待命」的測試；也有資深警官無奈表示，「若真的是緊急狀況，慢了6小時才回覆...後果真的是不堪設想。」而這突如其來的「深夜訊息」，讓不少主管更加戒備、待命，也不敢在深夜關手機，就擔心錯過上級的「午夜急電」。

