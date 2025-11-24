警察局長持新槍走火！正中妻子頭部 送醫途中不治

哥倫比亞博亞卡省（Boyacá Department）奇斯卡斯市（Chiscas）於11月19日晚間發生一起憾事。（示意圖／翻攝自pexels）





哥倫比亞博亞卡省奇斯卡斯市（Chiscas）於11月19日晚間發生一起憾事。警察局長魯伊斯（Hamilton Ruiz）在操作步槍時，由於不熟悉使用方法，槍枝意外走火，射中妻子克魯茲（Liliana Cruz）的頭部。她因傷勢過重，在送醫途中仍不幸身亡。

根據當地媒體《El Tiempo》報導，由於距離奇斯卡斯約2個半小時的高山第二營發生騷擾事件，高層警方下令該區所有警官都需啟動防衛計畫，包括加強安全措施，魯伊斯因此配得一把步槍，並作為防身使用。

事發當日，魯伊斯正與妻子以及其他2名同事一同前往當地的速食餐廳用餐，當他們在外面等待餐點時，由於不熟悉使用方法，槍枝竟意外走火，且射向了妻子的頭部。事故發生後，魯伊斯試圖將妻子送往醫院治療，但卻一度因車輛偏離道路，所以錯過了黃金治療期，最後在轉送至埃爾科庫伊（El Cocuy）醫院途中不幸身亡。

這起事件不僅震驚了奇斯卡斯，也讓家屬、同事深感哀痛。妻子的遺體自週三晚間，就停放在奇斯卡斯衛生中心，直到週四（20日）下午才送往圖尼哈（Tunja）法醫處進行檢驗，以釐清事件真相。事故發生後，魯伊斯已被帶往圖尼哈警察指揮部進行羈押，目前正等待司法機關做出進一步調查。

