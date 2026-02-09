警察心菩薩情！土城警攜手民力歲末送暖 深入轄區關懷弱勢家庭

土城警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

歲末年終將至，氣溫驟降，為確保轄內弱勢族群能度過溫暖好年，新北市警察局土城分局特別結合新北市警察之友會土城辦事處、土城民防中隊、土城義警中隊及警察志工中隊等民間力量，共同辦理「寒冬送暖」慰問活動，走訪轄區弱勢家庭，傳遞來自社會的溫情與愛心。

土城警分局指出，本次活動針對轄內7處急需扶助的弱勢家庭進行關懷。由土城警分局長沈明義領軍，與警友會主任游進益、民防中隊長藍清標、義警中隊長呂紹欽、徐璋穆，以及警察志工中隊長彭葉蓮珠等人，親自登門拜訪並發放慰問金。現場不僅提供實質物資支持，更透過親切與弱勢家庭互動，落實「警察走入社區」的服務精神，讓對方在寒冬中倍感窩心。

土城警分局提到，警察平時的工作雖側重治安與交通，難免給大眾「執法、取締」的剛硬形象，但警察工作實則兼具「金剛行、菩薩心」。沈明義分局長勉勵同仁，應利用維護治安之餘，積極發掘社會陰暗角落中需要幫助的人，展現警察溫馨體貼的一面，讓執法過程也能充滿人情味，使社會風氣更趨和諧。

土城警分局強調，警力有限而民力無窮，警察工作除仰賴治安專業外，更需要結合社會大眾的愛心。此次活動特別感謝警友會及各民力中隊的支持，充分發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神。警方同時籲請民眾，若發現周遭鄰里有生活陷入困境的弱勢族群，請主動向警方或社政機關通報，透過「愛的接力、善的循環」，集結社會資源，攜手改善弱勢團體的生活環境。