【警察故事】【專責詐欺剋星】深耕刑事局 12 年 洪丞奇隊長打造「金融防詐新架構」 領銜扣押 1,000 萬顆 USDT 震撼國際

【警政時報 徐煜勝/台北報導】行政院長卓榮泰日前出席「114 年行政院模範公務人員頒獎典禮」致詞時表示，公務人員自通過國家考試的那一刻起，即肩負起國家治理的重要使命，隨著不斷累積的專業歷練，推動並落實攸關國家發展與人民福祉的各項政策。因此，每一位公務人員本身就是「模範」；而今日獲獎者，更是眾多模範中的「典範」，其卓著表現值得嘉許與傳承。

現任刑事局偵查第一大隊第一隊隊長洪丞奇（右）獲頒114年度模範公務人員，由行政院長卓榮泰（左）親自頒獎。（記者徐煜勝翻攝）

其中獲獎之一的現任刑事局偵查第ㄧ大隊第一隊洪丞奇隊長（以下簡稱洪員）長年投入經濟犯罪與詐欺偵查領域，被視為國內「金融防詐新世代」的重要推手。其服務刑事局逾 12 年，自偵查員一路晉升偵查正、副隊長至隊長，不僅具備深厚實戰辦案經驗，更在制度改革、跨國合作與金融科技偵查上屢屢締造新猷。

破獲營業秘密與跨境詐欺大案 查扣不法所得屢創紀錄

洪員早期在外勤期間，主導偵破多起重大案件，包括台積電供應商營業秘密外洩案、大型吸金詐騙案與多起跨境詐欺集團案，追查金流脈絡細緻縝密，查扣犯罪所得金額龐大，成效在刑事警界屢受肯定。

其連年獲頒全國模範警察、警光獎、刑事偵防楷模等榮譽，成為刑事局經濟犯罪領域少見兼具外勤戰力與內勤政策能力的核心幹部。

推動「金融防詐制度革新」 打造跨部會協作模式

晉升副隊長後，洪員借調至詐欺犯罪防制中心擔任金融股股長，從辦案前線轉入制度規劃核心，積極推動全國防詐政策創新，包括建置「潛在被害人查找機制」、推動「涉詐預警帳戶」制度、強化「警銀攔阻」與跨行即時通報流程、促成「警示帳戶剩餘款項加速返還」作業。

此系列制度使金融業者、警政單位與金管會形成更緊密的合作網絡，成功將詐騙預防從傳統「事後偵辦」提升到「源頭阻絕」的層次，被視為國內金融防詐的重大跨越。

首度攜手 Tether 查扣 3 億元 USDT 寫下國際合作重要里程碑

洪員去年更領軍推動全國首起與境外加密貨幣業者 Tether 合作查扣犯罪資產案件，成功凍結並查扣 1,000 萬顆 USDT（約新台幣 3 億元）。此案不僅是國內執法單位首次與國際虛擬資產服務提供者（VASP）進行深度合作，更讓臺灣首次站上全球加密資產犯罪偵查合作的前端，被視為台灣在虛擬貨幣司法查扣上的「開創性突破」。此舉被多位警政與金融專家視為「臺灣打擊虛擬資產詐欺的重要里程碑。」

兼具制度設計與外勤實戰能力的少數警界人才

洪員不僅長期在查緝經濟犯罪、跨國合作與金流偵查上貢獻卓著，更在反詐政策構建、制度創新、跨部會協作等領域展現高度前瞻視野，被視為警政體系中少數能兼具「制度架構者」與「外勤破案者」雙重能力的專業隊長。

在全民防詐成為國家級任務的時代，他所推動的一系列制度革新，正逐步形塑臺灣防詐網路的核心骨幹，為提升國家金融安全與民眾財產保護奠定關鍵堅實基礎。

