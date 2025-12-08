南投警察局少年隊長鄒政達憑藉警察本能，成功攔截一名在800公尺內連撞三台汽機車的71歲肇逃駕駛陳姓男子，避免更嚴重後果！事發當天中午，鄒政達目睹車禍後立即展開追車，在紅燈路口攔下肇逃車輛並熄火，獲得熱心民眾與消防隊員協助。警方訊問後，依公共危險罪嫌將陳男移送地檢署。鄒政達的英勇行為，成為拯救南投市民安全的典範。

警察本能! 隊長返局目睹71歲翁肇逃 油門一踩攔車抓人。(圖／TVBS)

南投警察局少年隊長鄒政達在返回辦公室途中，憑藉專業警察本能成功攔截一名肇事逃逸的71歲陳姓男子。這名男子在南投縣警局門口附近，於800公尺內接連撞上三台汽機車，造成2名騎士受傷送醫。事發當天中午，鄒政達目睹車禍後立即採取行動，在紅燈路口成功攔截肇逃車輛，並獲得熱心民眾與消防隊員的協助，避免了更嚴重的後果。

廣告 廣告

800公尺內接連撞上三台汽機車，造成2名騎士受傷送醫。(圖／警方提供)

當天中午，鄒政達在南投警察局門口目睹71歲陳姓男子開車撞到機車後逃逸，他立即踩下油門追趕。看到前方車輛肇逃，鄒政達二話不說就展開追車行動。當紅燈亮起時，他迅速駕車擋在肇逃車輛前方，成功攔住對方去路並下車處理。

警隊長神反應！攔下71歲翁肇逃車。(圖／警方提供)

追車過程中，鄒政達發現這名陳姓男子在800公尺範圍內已接連撞上三台汽機車。鄒政達表示，當下並沒有想太多，主要擔心的是這部車會不會繼續往前衝撞，所以他立即打開對方車門，先將引擎熄火。他強調這是警察的本能反應，只是把對方的車攔下來。

他強調這是警察的本能反應，只是把對方的車攔下來。(圖／警方提供)

南投分局交通小隊長葉家暉指出，陳姓男子先在國道3號南下207公里台中烏日段發生事故後逃逸，接著行經南崗二路沿線又發生三起肇事車禍。警方訊問後依公共危險罪嫌將其移送地檢署。

據了解，陳姓男子疑似身體不舒服，開車時不停撞擊其他車輛且從不停車。幸好有鄒政達及時攔車追人，加上熱心民眾和消防隊員的協助，避免了更嚴重的後果。這起事件也成為另類拯救南投市民安全的典範。

更多 TVBS 報導

國道斷魂！46歲男駕車自撞護欄「四輪朝天」 困扭曲車體送醫亡

樓上丟衣物散落路面又砸車！警出動雲梯車入內查看真相曝光

毒駕男遭唾液快篩揪出！「邊開車邊滑手機」被攔查 車內藏K他命

機車蛇行「猛撞警車」還肇逃 被逮辯稱：臉抽筋

