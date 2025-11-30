警察破門查獲202男「多人派對」滿地潤滑液 下場曝光

大馬警方在3天內破獲2起男男「多人派對」。（示意圖／翻攝自pixabay）





馬來西亞警方在3天之內，分別在吉隆坡與檳城，連續破獲2起男同志「多人派對」，但相同點都是，警方一破門都只見到滿是肉色的畫面，彼此交換伴侶尋歡。警方調查，參與的成員相當多元，不乏老年人與公務員等。

根據《中國報》報導，吉隆坡「副總警長拿督」莫哈末阿札尼29日指出，經過兩週的暗中排查，在吉隆坡秋傑路某店屋展開取締行動，逮捕202人，其中包括7名工作人員、17名公務員、24名外籍人士、80名穆斯林及各族的本地男子（19歲至60歲）等人，同時起獲保險套及各種相關的用具。

莫哈末阿札尼透露，有關娛樂場所幾乎每天營業，全年無休；他們大都透過社群媒體進行宣傳，相信已累積一定數量的客戶，警方目前引用《刑事法典377B》（違反自然性行為）條文調查，所有嫌犯則被押送至金馬警區總部協助調查。

但是吉隆坡總警長拿督法迪爾於今（30日）表示，這次突擊行動被捕的202人中，只有31名外籍人士因未持有合法證件獲准延押2天，但是因為在剝削、性交易或非自然性行為案件中，必須有受害者，由於他們沒有人承認自己是受害者，因此案件無法繼續進行，所以其餘171人都獲釋。

另一起案件則是在檳城的桑拿中心，共逮捕13名男子，包括9名本地顧客及2名外籍顧客，年齡介於19歲至66歲，另2名本地男子，分別是57歲的桑拿中心業者及59歲員工。

威中警區主任希爾米助理總監指出，在現場發現保險套、潤滑劑及其他進行同性性行為的相關物品，以及從他們被扣押的手機裡，有發現相關色情影片。

警方已引用相關條文展開調查，涉及的罪名包括提供賣淫場所、違反自然性行為、擁有猥褻物品等。

