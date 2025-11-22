警察突登門！日本音樂人大陸演出 全遭取消

中日關係持續緊張，日本首相高市早苗日前對「台灣有事」言論作出回應，強調中日戰略互惠關係方向及對台立場皆未改變。然而，大陸方面仍要求「收回錯誤言論」，使風波延燒至文化領域。多場日本藝人在大陸的演出活動突然被取消，日本音樂人在大陸巡演面臨警方突然登門中止，造成巨大經濟損失，甚至香港也加入抵制行列。此事件引發兩岸日本藝人不同立場表態，在大陸發展的日籍藝人紛紛支持一中原則，而在台日星則力挺高市早苗。

日本偶像團體SITUASION 12月在上海的公演已取消 （圖／翻攝自官網）

綜合外電報導，一連串精心設計的音樂會海報如今卻充滿心酸，因為原定在大陸舉行的巡演活動在臨開演前全被取消。音樂會策劃人員克勞森表示，下午彩排時，一名穿著便服的執法人員進入現場，與演出場地老闆交談後便告知演出取消，沒有任何商量餘地。

主辦單位透露，日本籍爵士音樂家鈴木良雄帶領樂團在北京彩排時，突然有便衣警察登門，告知所有有日本人參與的演出都必須取消，讓他們措手不及且損失慘重。克勞森進一步解釋，他們剛邀請了5位音樂家來開2場音樂會，這意味著需支付機票、簽證、酒店、餐飲、演出場地及宣傳等費用，當然還需通過審查。

受影響的不只這場音樂會。日本歌手KOKIA原定11月19日在北京的演唱會，以及偶像團體SITUASION 12月在上海的公演，也全部被取消。抵制浪潮甚至蔓延至香港，香港電台將日本動畫《工作細胞》的播放時段改為播出其他節目。

這波取消潮被認為源自日本首相高市早苗的「台灣有事」言論。為避免事件影響自身，在大陸發展的日本藝人如矢野浩二、美依禮芽紛紛發聲支持一中原則。相反地，在台灣發展多年的日本男星夢多則大力讚揚高市早苗的表現。

高市早苗於21日回應稱，上個月底與習主席確認要推動戰略互惠關係以及構築建設性穩定的雙邊關係，這個大方向並未改變。高市早苗再次強調對台灣問題的立場沒有變化，但大陸方面並不接受這一說法，仍然堅持要求日方收回錯誤言論。

