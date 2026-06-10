警察節傳遞溫暖 安定警友站慰勉執勤員警

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【民眾網編輯方笙楠基隆報導】警察節即將到來，即使在專屬警察的節日裡，員警仍堅守崗位，持續投入治安維護及為民服務工作，守護市民生命財產安全。為感謝員警長期以來的辛勞與付出，安定警友站長林蕙蓮、副站長王貴美特別準備餐廳禮券，致贈基隆市警察局第四分局安定派出所同仁，以實際行動表達支持與敬意。

安定警友站長林蕙蓮及副站長王貴美表示，員警長期肩負維護治安重任，因此特別準備餐廳禮券，希望同仁能利用休假時間與家人朋友共享美食、放鬆身心，讓員警能夠無後顧之憂地投入執勤工作，持續守護轄區安全。

基隆市警察局第四分局安定派出所長陳亮佑代表受贈，並感謝安定警友站長期關懷與支持警察工作。陳所長表示，警友站的鼓勵是同仁持續精進、服務民眾的重要動力，未來將秉持服務熱忱，持續做好治安維護與為民服務工作，共同營造安全、安心的生活環境。