警察節前夕暖意滿滿 大園警與地方共譜警民情誼
一年一度警察節即將到來，為慰勞警察同仁平日執勤辛勞，桃園市政府警察局大園分局於日前舉辦慶祝警察節暨慶生大會，邀集各單位同仁提前歡慶屬於警察的節日。此次活動獲得大園警友辦事處、大園工業區廠商協進會、桃園表揚好人好事運動協會及桃園福德扶輪社等民間友人的熱情支持，贊助慰勞金、蛋糕及森滋養養生茶，以此感謝平日辛勤付出的警察同仁，並以實際行動讓警察同仁感受到支持與肯定。
於此次活動中，大園警友辦事處主任鄭博仁特別致贈各單位同仁警察節慰勞金，另副主任陳彥亨及大園工業區廠商協進會理事長賴銘山贊助此次餐會經費及慶生蛋糕，感謝警察同仁長期以來堅守崗位，無論是維護轄區治安、疏導交通，或協助民眾排憂解難，都展現出守護地方的責任與使命感。此外，表揚好人好事運動協會理事長林綋詰及桃園福德扶輪社主委賴文程也特別致贈森滋養養生茶，希望為辛勞的警察同仁補充元氣，傳遞社會各界的溫暖關懷。
活動中除了安排警察節慶祝餐會外，更是邀請鏵信薩克斯風樂團到場演出，悠揚樂聲迴盪於會場，為平日肩負繁重勤務的警察同仁增添節慶氛圍。現場同仁在輕鬆愉快的氣氛中交流互動，也藉此紓解平時積累的工作壓力，共同歡慶這專屬於警察的重要節日。
警察工作能順利推展，除了仰賴同仁的努力付出，更有賴警友辦事處、企業團體及地方仕紳長期以來的支持與協助。尤其警察節前夕收到各界的關懷與祝福，讓同仁深刻感受到社會大眾對警察工作的肯定，也成為持續守護地方的重要動力。
大園分局長蘇茂智表示，感謝警友辦事處、大園工業區廠商協進會及各公益團體多年來對警察工作的支持與鼓勵，成為警察同仁最堅實的後盾。警察肩負維護治安、交通及為民服務的重要使命，未來大園分局將持續秉持服務熱忱與專業精神，守護轄區治安與交通安全，讓市民朋友都能安居樂業，共同打造更安全、更宜居的生活環境。
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