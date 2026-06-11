警察節前夕暖流湧現 慈濟送愛力挺西螺警察

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【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】 警察節前夕，一股暖流湧入西螺警分局。慈濟西螺聯絡處昨(10)日上午由慈警會志工帶著茶點與祝福前往慰問員警，感謝警察365天守護治安、維持交通與服務民眾的辛勞。面對高風險勤務與日夜輪值壓力，志工以實際行動傳遞感恩之情，讓堅守崗位的警察同仁感受到來自社會最真摯的支持與溫暖。

警察肩負維護社會安全重責，無論寒暑晴雨，總是在民眾最需要的時刻挺身而出。隨著6月15日警察節即將到來，慈濟西螺聯絡處特別前往西螺警分局，向長年默默付出的警察同仁表達敬意。當志工們帶著茶點走進分局，一聲聲溫暖問候此起彼落，為平日嚴肅忙碌的辦公空間增添濃濃人情味，也讓現場洋溢著溫馨感人的氛圍。

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慈濟志工表示，警察工作具有高度危險性與挑戰性，不僅需要24小時輪班執勤，更常面臨各類突發狀況與緊急事件，承受外界難以想像的身心壓力。尤其近年詐騙案件層出不窮、交通與治安勤務繁重，基層員警經常犧牲與家人相處時間，全力守護民眾生命財產安全。因此特別在警察節前夕準備各式茶點及結緣品，希望員警能在繁忙勤務空檔稍作休息、補充體力，每一份心意都承載著社會大眾的感謝與祝福。

活動過程中，不少員警接過茶點時露出燦爛笑容，紛紛向慈濟志工表達謝意。志工們則一句句叮嚀員警注意身體健康、執勤平安，讓慰問活動不只是簡單的送暖，更成為警民互動交流的重要時刻。透過面對面的關懷與鼓勵，也讓長期站在第一線守護民眾的警察感受到自身付出被社會看見與肯定，進一步凝聚守護地方的力量。

分局長吳誌權感謝慈濟西螺聯絡處長期關懷警察同仁，並藉機向志工宣導反詐騙及交通安全觀念。吳誌權表示，維護治安與打造安全社區從來不是警察單方面的工作，而是需要全民共同參與的使命。未來期待結合慈濟遍布各地的志工網絡與社會影響力，持續推廣防詐、婦幼保護及交通安全觀念，讓安全意識深入社區每個角落。警民同心、民力結合警力，才能築起更堅實的安全防線，共同打造平安、幸福且宜居的生活環境。