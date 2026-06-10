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警察節前夕表揚67名績優員警，王惠美感謝警察守護彰化安居樂業。圖／彰化縣警局提供





為慶祝115年警察節，彰化縣警察局10日上午舉辦警察節慶祝大會，彰化縣長王惠美出席向全體警察同仁致敬，並表揚67位績優警員及團體，感謝警察長期守護治安、維護交通安全，讓縣民得以安居樂業。

王惠美表示，6月15日警察節即將到來，特別向所有警察同仁表達最高敬意與謝意，也感謝縣議會及各民力組織長期支持警政工作。縣府將持續投入資源，作為警察最堅強的後盾，共同打造安全幸福的宜居城市。

警察節前夕表揚67名績優員警，王惠美感謝警察守護彰化安居樂業。圖／記者鄧富珍攝

今年獲表揚對象包括模範警察、績優刑事警察、績優交通警察、績優人員及組合警力情境模擬競賽團體組前三名。其中，將於7月16日退休的副局長陳銘欽，警職生涯長達45年，今年榮獲模範警察殊榮，為職涯畫下圓滿句點。

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警察節前夕，彰化縣警察之友會也特別表達對基層警察的支持，由團長蔡國正捐贈900副太陽眼鏡，慰勉員警執勤辛勞，肯定其維護治安與交通秩序的付出。

警察節前夕表揚67名績優員警，王惠美感謝警察守護彰化安居樂業。圖／記者鄧富珍攝

王惠美指出，警察局在局長帶領下，各項治安工作成果亮眼。今年截至目前，打詐專案已查獲詐欺集團61件、逮捕464人，查扣不法所得3.5億元，並成功攔阻詐騙金額1.7億元，總計阻斷詐團金流達5.2億元。

交通安全方面，114年全般交通事故共4萬4,558件，較前三年平均減少608件、下降1.3%；婦幼安全工作則在家庭暴力防治、兒少保護等12項評核中，獲得警政署特優機關肯定。

針對毒駕問題，警察局自5月23日起啟動全縣常態性取締毒駕、酒駕及危險駕車勤務，並採購毒品唾液及原物快篩試劑作為第一線執勤裝備。今年已查獲毒駕395件、酒駕1,208件、毒品案件758件，查扣毒品總重量達1萬5,924公克，展現打擊毒品犯罪決心。

警察節前夕表揚67名績優員警，王惠美感謝警察守護彰化安居樂業。圖／記者鄧富珍攝

王惠美表示，近三年中央與縣府共同投入近15億元經費提升警政量能，包括建置「天眼防衛網」，全縣監視器已超過1萬2千支；編列10.8億元整建警察廳舍，其中彰化縣警察局綜合行政大樓已於9日動土；另投入1.3億元汰換108輛警用汽車及282輛警用機車，提升執勤安全與效率。

此外，縣府自今年3月起加發勤務繁重加成及提高刑事加成，每位員警每月最高可增加3,880元，刑事警察每月再增加1,940元，希望透過實質福利提升，肯定警察同仁的辛勞與付出。

警察局表示，今年慶祝大會安排組合警力情境模擬演練，展示快速反應射擊及掩體運用技巧，模擬重大案件現場應變情境，展現警察專業訓練成果；活動也邀請退休警界前輩以薩克斯風演奏暖場，為警察節增添溫馨氣氛。

彰化縣警察之友會由團長蔡國正捐贈900副太陽眼鏡，慰勉員警執勤辛勞。圖／彰化縣警局提供

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