警察節前夕送暖 瑞春醬油敬警贈禮挺第一線英雄

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】警察節前夕，雲林西螺百年品牌瑞春醬油展現企業回饋地方的溫暖力量。今(12)日董事長林淑媛、總經理鍾政衛親赴雲林縣警察局西螺分局，致贈醬油禮盒慰勉全體警察同仁，感謝員警長年堅守崗位、守護治安與交通安全，以實際行動向第一線執法人員致上最高敬意，也提前獻上警察節祝福。

瑞春醬油董事長林淑媛率團致贈禮盒慰勉西螺警察同仁辛勞。(記者廖承恩翻攝)

615警察節是屬於全國警察同仁的重要日子，而在社會安定的背後，往往有無數警察默默付出。無論是深夜巡邏、交通疏導、打擊犯罪，或是協助民眾解決各項急難事件，警察始終站在最前線，用責任與汗水守護民眾生命財產安全，成為維繫社會秩序不可或缺的重要力量。

廣告 廣告

深耕西螺超過百年的瑞春醬油，除致力傳承古法釀造技藝外，也長期投入公益關懷與地方事務。企業代表表示，警察工作充滿挑戰與壓力，許多同仁經常犧牲休假與陪伴家人的時間，只為守護地方平安。尤其節慶期間，當多數民眾享受團聚時光時，警察仍堅守崗位執勤，這份無私奉獻的精神值得社會大眾尊敬與肯定。

此次特別選在警察節前夕致贈禮盒，不只是單純的慰勞，更希望透過企業力量向基層警察表達感謝。瑞春醬油期盼每位員警都能感受到來自地方企業與鄉親的支持，讓這份溫暖成為持續投入警政工作的動力，也傳遞警民攜手守護家園的正向力量。

瑞春醬油深耕西螺逾百年，傳承古法釀造工藝，並持續投入公益回饋地方。(記者廖承恩翻攝)

西螺分局分局長吳誌權代表接受禮盒，並感謝瑞春醬油長年關心警政工作。他表示，警察同仁肩負維護治安、交通及為民服務等多重任務，工作繁重且責任重大。此次收到來自在地企業的鼓勵與祝福，不僅讓同仁備感窩心，也讓大家感受到社會各界對警察工作的認同與支持。

吳誌權強調，每一份來自民間的關懷，都是警察持續向前的重要力量。西螺分局全體同仁未來將秉持專業、熱忱與服務精神，持續投入治安維護、交通安全及便民服務工作，以實際行動回應社會期待，守護鄉親安居樂業的生活環境，共同打造更安全、更幸福的宜居家園。