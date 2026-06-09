警察節前夕 宜蘭縣警局舉辦愛心捐血 傳遞警察愛心

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▲ 宜蘭縣警局在行政大樓廣場舉辦愛心捐血活動。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府警察局為響應世界衛生組織（WHO）訂定每年6月14日「世界捐血日」及慶祝即將到來的6月15日警察節，於115年第48屆警察節暨第13屆蘭城警英獎頒獎典禮前夕，攜手醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心宜蘭捐血站及警察廣播電臺宜蘭分臺，共同舉辦愛心捐血活動，號召警察同仁及社會大眾踴躍挽袖捐熱血，以實際行動傳遞溫暖與關懷。

▲陳金城局長響應警察愛心率先捐出熱血。

宜蘭縣警察局這項傳播「警察愛心捐血」活動於警察局行政大樓前廣場舉行，由縣警局人事室發動縣警局及轄區分局員警主動前來捐血，百忙中的宜蘭縣警局長陳金城更是率先挽袖捐出熱血，響應捐血一袋救人一命精神，陳局長並感謝宜蘭捐血站長期投入公益及對警察節活動的支持，特別致贈感謝狀，表達誠摯謝意。

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▲感謝宜蘭捐血站派捐血車支援，陳金城局長(左)致頒感謝狀。

宜蘭縣政府警察局表示，警察工作除肩負維護治安、交通及為民服務等任務外，更希望透過公益活動展現警察關懷社會、熱心助人的精神。此次活動特別結合警察節與世界捐血日，不僅象徵警察守護人民生命安全的使命，也期盼藉由捐血活動拋磚引玉，喚起民眾對穩定血液庫存的重要性，共同守護醫療量能與民眾健康，在警察節前夕共同傳遞「捐血一袋、救人一命」的正向力量，讓社會充滿更多溫暖與希望。(照片記者林明益翻攝)