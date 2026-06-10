警察節前夕，新北市社會局暖心致贈蘋果，祝福新北波麗士「蘋蘋」安安！

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新北市社會局贈送象徵平安的蘋果，共同慶祝「警社同心 蘋安不斷線」新北市警局提供

記者黃秋儒／新北報導

一年一度的警察節即將到來，新北市社會局為表達對第一線波麗士大人長期維護社會治安、保障市民安全的無私奉獻，特別於警察節前夕，由社會局局長李美珍帶領團隊親赴警察局致贈象徵「平安」的優質蘋果，為全體警察同仁加油打氣。

新北市社會局贈送象徵平安的蘋果共慶警察節。新北市警局提供

面對社會局的溫馨送暖，新北警局長方仰寧表示，在社會安全網中社工與警察密切合作，共同協力解決高危機家暴、性侵害等社會問題，於114年合作「查找行方不明兒少關懷行動」尋獲率達100％，在「兒少保護及脆弱家庭」部分，服務超過7,000件通報案件，無論是在婦幼安全保護、失蹤人口協尋，抑或關懷獨居長者或弱勢家庭，新北警全年無休，風雨無阻地陪同社工訪視，協力維護被害人安全及緊急救援，同時也確保社工的人身安全，是社會局最堅實的後盾！

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新北市政府警察局局長與社會局局長共慶警察節。新北市警局提供

除了警察局，社會局也致贈新北警察局所屬各分局及162個（分駐）派出所，每箱蘋果還附上社工所寫的感恩卡片，希望新北市警察同仁都能收到這份心意，期許經由警政及社政人員攜手協力，共同守護市民平安！