警察節前換新裝/北投分局外牆整修竣工 結合溫泉文化 守護北投治安

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【互傳媒／記者 宋天來／ 台北 報導】北市警局北投分局日前完成外牆整修，並於6月11日警察節前夕舉行落成典禮，由分局長陳義宏、建築師及營造單位等共同點燈啟用，典禮熱鬧非凡，為北投分局駐地安全及人文景觀增添新風貌。

北投分局自民國86年落成以來，已走過39個年頭，為了維護行人安全、提供同仁更舒適的辦公環境，特別進行外牆整修及汰換門窗工程，自114年8月30日起開工，歷時9個月，於115年6月竣工，整體建築設計充滿巧思，一樓廣場上方的鏤空雕花，將地熱谷、梅庭、溫泉博物館、老旅館、北投圖書館等名勝古蹟串聯起來，佇立於挑高穹頂及木紋格柵的分局前庭廣場，在光影的流轉下，彷彿走進時光的長廊，靜謐地重現了溫泉鄉的風華；而以造型紋理塗料與格柵取代磁磚的分局外牆，避免因外牆剝落對行經民眾所造成危險，汰換為氣密型的門窗，則大幅提升建築物的安全與舒適性。

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北投分局表示，本次整修感謝市府與議會對預算的支持，在警察節到來的前夕，以煥然一新的辦公廳舍，為北投分局注入活力與新氣象，別具意義。落成典禮也特別邀請在地北投國小太鼓隊到場表演，一起分享這份喜悅與感動，並與慈濟醫院舉行造血幹細胞建檔捐血活動，號召熱血警察弟兄，一起挽起袖子做公益、回饋社會。

期待透過這次廳舍的翻新，不僅展現北投分局追求卓越的服務態度，更能持續深化警民互動，共同守護北投的溫暖家園，以實際行動回饋社會，讓在地鄉親感受到北投警分局於「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大核心工作的用心與承諾。（圖：記者宋天來翻攝）