警察節慶祝大會表揚績優官警 苗縣長肯定警察與志工無私貢獻

六月十五日警察節即將到來，苗栗縣各界昨十二日下午二時在警察局禮堂舉行慶祝大會，由縣長鍾東錦頒獎表揚模範警察李佳騰與績優官警，另由兼任志工大隊長的副議長張淑芬與警友會總幹事戴禮傑，分別表揚熱心志工及致贈加菜金賀節。鍾東錦肯定警察人員的辛勞與貢獻，感謝警眷無私的支持，期許大家繼續朝向「治安平穩、交通順暢、人民安心」的目標穩健邁進。

接受表揚的績優官警與志工有五十六人，包括獲選全國模範警察的苗栗分局偵查隊小隊長林榜鴻，已接受中央表揚；苗栗縣模範警察頭份分局偵查佐李佳騰，李員在一一四至一一五年間主辦及共同偵破十個詐騙集團組織，累計有五十二名犯嫌被移送檢方偵辦，尤其一一四年上半年成功攔阻受騙金額高達八百萬元，高效能打詐遏阻犯罪，對維護社會治安與障人民財產貢獻卓著（見圖）。

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此外，鍾東錦另頒發二人資深績優警察獎章；表揚績優警勤區、刑事績效優良、績優刑責區及少年保護工作績優各五人，失蹤人口查尋與刑事鑑識績優各一人；績優交通警察及幼婦楷模各六人；副議長張淑芬以志工大隊長身分，頒發獎狀及獎金表揚苗栗中隊張秋菊等十八名熱心志工，感謝大家長年辛勞並勉勵志工夥伴持續參與警察公共事務；警友會由總幹事戴禮傑代表理事長朱秋龍，頒贈警察節加菜金，由局長李忠萍代表受贈，強調警友會與各服務站都，將一直是警察最堅強的後盾。

縣長鍾東錦、副議長張淑芬及警友會總幹事戴禮傑，分組逐一頒發各個獎項並合影留念，部分績優官警的眷屬也出席頒獎典禮，一起分享榮耀和喜悅。立委邱鎮軍特助張朋輝，張淑芬帶領的二十多位縣議員，還有地方仕紳多人，都提前向警察人員賀節。

縣長鍾東錦感謝全體警察人員在治安、交通及為民服務的諸多貢獻，對交付任務也能不負使命完成；近年來非法亂倒廢棄物或廢土的案件增加，相對使警方勤務更加吃緊，但在歷代警察局長帶領之下，表現可圈可點，他代表各級民代和廣大鄉親，再次肯定警察人員認真堅持的工作態度，民眾才能享有安定、安全又幸福的日子。鍾東錦感謝警友會對警察工作全力相挺，還有議長李文斌與副議長張淑芬帶領的縣議會團隊，對警政預算的支持；另外，民防、義警、志工和守望相助等民力團體，長年勞心勞力、無私奉獻，並配合警察人員推動各項警政工作，他去年已要求警察局提高民力所須預算，提供更多保障與福利。

有關通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，昨天估計有四十六萬信眾參加，人數再創新高紀錄。縣長鍾東錦表示，進香期間除拱天宮團隊密切配合之外，沿途的交通、動線和治安維護等，都有賴警察局嚴密的規畫並落實勤務，連總統賴清德都誇讚交通維持做得一年比一年更好。

副議長張淑芬帶領縣議員賀節，她強調，地方的發展與進步，與警察工作息息相關，非常感謝局長李忠萍帶領團隊為交通和治安各方面的努力和奉獻，議會對警政預算會持續全力支持。警友會總幹事戴禮傑則提醒警察人員，在執行勤務過程務必留意自身安全，警友會和各鄉鎮市站點，會繼續作為警察人員強而有力的後盾。