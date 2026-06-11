警察節最催淚一幕！36歲女警陳芊雯產後驟逝 父母、丈夫忍悲痛代領「模範警察」
內政部警政署今（11日）在台北車站舉辦「第62屆警察節慶祝大會」，由總統賴清德親自出席，公開表揚29位榮獲「全國模範警察」的優秀同仁，其中一位得獎者、台北市警察局中正第一分局督察組雙線二星女警官陳芊雯，在今年4月不幸因產後併發症英年早逝。今日大會上，由她的父母與丈夫代表上台，從總統手中接下獎座，現場頓時響起熱烈掌聲。
36歲的陳芊雯過去就讀一般大學，因懷抱警界夢想，憑藉苦讀考上中央警察大學研究所，2015年畢業後正式投身警學界。她從台北市警局勤務指揮中心基層做起，隨後調任至有「天下第一分局」之稱的中正一分局行政組，再轉任督察組，主要負責正副總統、中央機關等核心特種勤務的安全維護工作。
中正一分局轄區包含總統府、行政院、立法院及台北車站等重要樞紐，維安任務極為繁重。工作認真、不對困難妥協的陳芊雯，在114年度共同執行高達3425場次的特種勤務，包含蒞臨場所警衛及道路警衛等，幾乎全年無休、24小時待命。
不論是國慶大會、元旦總統府升旗典禮，還是外國元首訪台的軍禮歡迎，她均能精準掌握情資、周密規劃警力部署與阻材配置。此外，針對轄區內高達648場次的重大集會遊行與陳情抗議，她更是妥適運用約制措施，在捍衛民眾表達訴求權益的同時，成功防杜各類脫序違法事件，有效維護首都社會安定，優異表現讓長官與同仁無不豎起大拇指。
令人敬佩的是，即便去年懷孕身懷六甲，極具責任感的她依然維持一貫的工作態度，不論任何繁重的特勤安排，她都堅持親自上陣、督導防線，同仁眼中那位開朗、專業的「鐵娘子」，始終堅守在維護治安的第一線。
產後突發大出血撒手人寰 父母、丈夫強忍悲痛代領獎
今年4月中旬，陳芊雯在新北市三重區某婦產科診所，順利誕下心愛的愛女「安安」，全家人正沉浸在迎接新生命的喜悅中。不料，產後她卻突然發生嚴重的大出血症狀，情況急轉直下。
雖然緊急先後轉送兩間大型醫院、醫療團隊全力搶救，但仍不敵死神召喚，不幸於4月20日凌晨與世長辭，留下剛出生的稚女與悲痛萬分的家人，令警界同仁深感震驚與不捨。
今日的慶祝大會上，賴清德親自將「第62屆全國模範警察」的獎座交到家屬手中，並緊緊握住家屬的手表達深切慰問與感謝，感謝陳芊雯生前對國家與社會的無私奉獻。
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