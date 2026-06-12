警察節超狂補給！企業霸氣捐17萬保險「人人都有」 再贈大西瓜消暑
記者林意筑／台中報導
一年一度警察節即將到來，為感謝員警長年守護治安、維護交通及服務民眾的辛勞付出，台中市政府警察局第四分局特別舉辦警察節慶祝活動，除由警友第四辦事處頒發各單位嘉勉金及破案獎金，肯定同仁在打擊犯罪、查緝毒品及守護治安上的卓越表現外，更準備近200件名牌休閒衫及35顆來自花蓮的優質大西瓜，讓同仁在炎炎夏日勤務之餘消暑解渴，感受來自警友及社會各界的溫暖支持。
警友第四辦事處主任鄭永和表示，今年警察節投入近20萬元經費，頒發破案獎金及嘉勉金，讓有功同仁的努力被看見、被肯定；同時也精心準備名牌透氣運動衫及消暑西瓜，希望將資源真正運用在每位辛苦執勤的員警身上，讓同仁不僅在工作表現上獲得實質鼓勵，更能感受到來自警友會最直接的支持與關懷。
此外，近期員警積極查緝毒駕案件，屢屢在執勤過程中面臨高度風險，甚至發生員警追緝、攔查時意外受傷情形。為了讓第一線執勤同仁更有保障，智訓董事長魏連峯及華方總經理李潔茹特別加碼捐贈17萬元保險經費，為第四分局各派出所同仁增列意外保險保障，讓全體同仁人人有保險、執勤更安心。
第四警分局表示，此次警察節活動不僅有獎勵績優的「榮耀」、消暑解渴的「關懷」、凝聚向心的「團結」，更有執勤保障的「安心」，可說是從工作到生活、從外在到內在全面照顧，這份來自警友會與企業界的暖心應援，將資源實際回饋給每位有功人員及基層員警，讓同仁「看得到、感受得到、用得到」，也讓警察節不只是慶祝節日，更像是一場充滿感謝與鼓勵的「補給日」，替辛苦執勤的員警補滿元氣，以實際行動回應市民期待，打造更安全宜居的生活環境。
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