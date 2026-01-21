警察維護治安民眾滿意度創近3年新高 住家治安滿意度達86.35%

國立中正大學犯罪研究中心20日公布2025年民眾對警察重點施政作為滿意度。（圖／翻攝畫面）

國立中正大學犯罪研究中心20日公布「114年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度之調查研究」，其中民眾對「住家治安」滿意度達86.35%，對「警察維護治安工作」滿意度達78.72%，為近3年新高。其餘各項警政施政滿意度均達6成以上，其中還有3項滿意度超過8成以上，針對提供便民服務作為，更是高達9成。

中正大學犯罪研究中心2025年12月11日至12月17日，針對18歲以上成人民眾進行手機調查，共計撥打8萬餘通電話，實際接聽7萬餘通，不過成功樣本僅有3108件，由犯罪研究中心主任楊士隆擔任召集人，並由中正大學犯罪防學系暨研究所教授鄭瑞隆、以及犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚、犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲擔任副召集人。

此外，相關調查中也首次列入「警察努力打詐之表現」及「暑期保護青少年青春專案」項目，滿意度分別為64.99%及74.15%，顯示民眾對於警察機關之各項施政表現，多持正面肯定之滿意度。

許孚華指出，民眾對警察機關的各項施政也多持正面肯定的滿意度，分別給予「警察機關打詐成效」正向回饋64.99%、「推動暑期保護青少年青春專案」74.15%、「查緝毒品」67.13%、「加強取締酒駕」71.3%、「處理群眾抗議之作為」67.41%、「維護安全勤務」89.63%、「提供便民措施」90.78%和「遏止聚眾鬥毆事件」83.58%。

不過鄭瑞隆表示，該份調查的訪查時間為北市隨機殺人案前進行，是否存在民眾自我滿足之假性安全現象，可見仍有潛在隱憂，但民眾也要有維護自身安全的責任，舉例來說，「像是行員攔阻，也通知警方到場，大家苦勸半小時，卻仍執意要匯，當下還罵警察管太多，被騙後卻又怪警察為什麼當初沒有阻止。」

不過在交通、打詐與毒品部分仍有可以努力空間，儘管警方已盡全力打詐，但打詐方面不只是警方需要努力，也需靠金融行業與網路平台公司協力，2者也有責任。警察是屬於被動式偵查，儘管未來警政署也會導入更多AI，但重要的是金流的斷流，「錢只要匯出去14分鐘內沒有被攔阻，基本上就回不來了。」

