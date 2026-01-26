警察繁重加給 基隆藍綠齊爭取

基隆市長謝國樑（中）、議會議長童子瑋26日同台出席基隆市警察局分局長交接，童子瑋表示，對非六都核發警察「繁重加給」政策，警政署已在修正細節，盼農曆年前可獲行政院核定，謝國樑強調若加給案順利通過，市府就會追加預算編列。（徐佑昇攝）

基隆市警察局26日舉辦新卸任分局長交接，爭取連任的國民黨市長謝國樑、民進黨提名參選市長的議會議長童子瑋同台，讓年底市長選戰升溫，童子瑋表示，對非六都警察核發「繁重加給」，經由他在行政院、警政署等單位協調下，警政署已在修正細節，盼農曆年前可獲行政院核定。謝國樑則強調，若加給案順利通過，市府會追加預算編列，由中央、地方一起努力配合，創造警察同仁更好的待遇跟環境。

警察局昨舉行第三、四分局卸、新任分局長聯合布達交接典禮，謝國樑及童子瑋連袂出席觀禮，原四分局長洪政崴調任花蓮縣警察局主祕，原三分局長侯興龍接任四分局長，三分局長由原花蓮縣吉安分局長陳盈元接任。

基隆鄰近雙北，治安、交通勤務繁重，但因為基隆非屬六都並沒有相關勤務加給，也導致員警因薪資差異申請調職、外流嚴重，謝國樑、童子瑋都主張應比照六都增加繁重勤務加給。

童子瑋表示，勤務加給對非六都的警察基層同仁非常重要，這段期間他也不斷穿梭在行政院、警政署、人事總處等單位協調。

童子瑋強調，最新進度是警政署已在修正細節，希望在過年前可讓行政院核定，讓各縣市政府編列預算，並制定政策發放加給，希望大家可以一起努力，幫助基層警察同仁。

謝國樑指出，他感謝童子瑋、基隆市警察局長林信雄等工作夥伴，大家都對爭取加給非常努力。繁重加給法案若能順利通過，市府在追加預算時就會編列，中央、地方大家一起努力配合，創造警察同仁更好的待遇和環境。